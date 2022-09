Riviera Banca sfida Skrljevo nell'esordio al torneo di Lignano. Abbonati a quota 200 dopo 24 ore

Per il secondo anno consecutivo Riviera Banca Basket Rimini è stata invitata a partecipare al Memorial "Bortoluzzi" di Lignano Sabbiadoro, un quadrangolare amichevole che vede la partecipazione anche di Cividale, Forlì e Skrljevo, formazione proveniente dalla massima serie croata. I biancorossi sono arrivati in terra friulana nella serata di mercoledì (31 agosto) per un breve ritiro, proseguendo la preparazione con una sessione di pesi ed un regolare allenamento. La giornata di venerdì, 2 settembre, segna l'inizio del torneo: Rbr se la vedrà nella prima semifinale (ore 19.00) contro Skrljevo, mentre alle ore 21,15 sarà la volta della sfida Cividale-Forlì. Sabato 3 settembre, invece, il torneo si chiuderà con la finale 3°-4° posto (ore 17.00) e successivamente la finale 1°-2° posto (ore 19.15).

Nel frattempo, è scattata in maniera eccellente la campagna abbonamenti 2022-2023: nella sola prima giornata di vendita, infatti, si è sfiorata la soglia di 200 abbonamenti, un risultato davvero importante che mostra fin da subito un bellissimo messaggio di attaccamento alla squadra da parte della città. La società ricorda che è possibile abbonarsi con le seguenti modalità ed orari: sede Rrb (Via Flaminia 28, Rimini), dal lunedì al venerdì orari 9-12.30 e 17-19, sabato orario 9-12.30 (per info 335 829 0791); Tabaccheria Pruccoli rivenditore ufficiale (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini), tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 24. Anche online sulla piattaforma Vivaticket.