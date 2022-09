Riviera Basket Wheelchair vince il memorial Cattafesta, Kevin Giustino eletto Mvp del torneo

Dopo il recente successo di Vignola anche Isola della Scala consegna il titolo a Riviera Basket Wheelchair Rimini. Il 3° memorial Luciano Cattafesta va ad arricchire lo scaffale dei trofei riminesi dopo due gare intense, portate a casa con convinzione, pur presentandosi in formato ridotto senza Capitan Martinini,Di Pietro e Raik. Nella prima partita Riviera Basket ha superato 62-52 una Omal Icaro Brescia intenzionata a prendere in mano la gara con un pressing intenso che Rimini ha "bucato" giocando veloci contropiedi ottenendo il margine di sicurezza iniziale che poi ha controllato, senza distrazioni, nel corso della gara con la precisa intenzione di conservare le energie per la finale. Loperfido, Storoni e Kevin Giustino in grande spolvero hanno firmato il tabellino, ma gli altri non sono certo stati a guardare e la vittoria è giunta puntuale.

Kevin Giustino, Mvp del torneo, con la sua freschezza ed estrema facilità nel procurarsi buoni tiri ha portato al successo Riviera Basket nella finale, contro l'Olympic Verona, già incontrata e battuta nel torneo precedente, ma rinforzata e più ostica. Il primo quarto, fotocopia della semifinale, pareva mettere subito le cose in chiaro, ma i padroni di casa non erano dello stesso avviso ed hanno mostrato i muscoli nel secondo giro di lancette costringendo Rimini agli straordinari. Puntuale la risposta dei nostri nel terzo quarto per un rassicurante +16 e ultimi 10' in scioltezza con ampio minutaggio per tutti.

Il dettaglio delle due gare:

Semifinale: Riviera Basket Wheelchair Rimini - Omal Icaro Sport Brescia: 62-52

Parziali: 22-14; 32-24 (10-10); 48-41 (16-17); 62-52 (14-11).

Il tabellino dei nostri: Giustino 37; Loperfido 17; Storoni 8; Rossi; Pozzato; Ladson.

Finale: Riviera Basket Wheelchair Rimini - Olympic Verona: 68-52

Parziali: 24-14; 38-29 (14-15); 54-38 (16-9); 68-52 (14-14).

Il tabellino dei nostri: Giustino 44; Loperfido 6; Acquarelli 14; Storoni 4; Rossi; Pozzato; Ladson.