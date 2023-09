RivieraBanca ancora in biancorosso, per il 4° anno consecutivo sarà il main sponsor del basket

Prosegue con successo la partnership tra RivieraBanca e Rinascita Basket Rimini. Un ‘matrimonio’ vincente giunto ormai al quarto anno. Oggi al Grand Hotel di Rimini è stato presentato il rinnovo dell’accordo che, anche per la stagione sportiva 2023/2024, vedrà l’istituto di credito cooperativo main sponsor della società cestistica riminese che milita nel campionato di basket di A2. Una squadra che in questi anni ha ulteriormente rinsaldato il legame con la città e la comunità riminese come dimostra l’affetto crescente di tifosi ed appassionati che è alla base anche del claim della campagna abbonamenti presentata nei giorni scorsi: ‘Effetto Flaminio’.

“La continuità della collaborazione tra RivieraBanca e Rinascita Basket Rimini non è scontata – sottolinea il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – In una società oggi troppo 'veloce', sinergie durature tra squadre, società sportive e sponsor assumono una grande rilevanza, sia dal punto di vista dell'efficacia del messaggio sia per l'unità di idee e valori comuni che trasmettono. L’auspicio è che l’impegno di RivieraBanca, un istituto di credito del territorio e dunque fortemente connesso ad esso, possa essere un esempio per altri privati che abbiano a cuore il presente e il futuro di tutti gli aspetti che compongono la vita di una comunità”.

“RivieraBanca è orgogliosa di legare il proprio nome per il quarto anno consecutivo ad una delle società sportive più importanti del nostro territorio – spiega il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – Riteniamo che un istituto di credito cooperativo, accanto alla tradizionale attività bancaria, debba svolgere anche un’attività di tipo sociale stando vicino ai più fragili, sostenendo famiglie e imprese e favorendo la valorizzazione dei giovani e dei loro talenti. Per questo pensiamo che il connubio tra RivieraBanca e Rinascita Basket Rimini sia vincente perché come tutte le realtà sportive, oltre a essere un punto di riferimento per tifosi e appassionati, adempie anche ad una funzionale sociale favorendo, grazie allo sport, l’aggregazione, l’integrazione, la socialità e la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani. E il fatto che nella passata stagione oltre 500 under30 abbiano aperto un conto corrente ‘Scegli tu giovani Riviera Banca Basket Rimini’, con il quale viene data in omaggio la canotta ufficiale della squadra, dimostra quanto questa sinergia sia apprezzata anche dalla comunità. Concludo infine con un ‘in bocca al lupo’ al coach, ai dirigenti, agli atleti, allo staff e ai tifosi con l’auspicio che insieme si possano creare le premesse per ottenere grandi successi”.

“Un connubio forte con alla base un'identità legata al nostro fantastico territorio – aggiunge il direttore sportivo di Rinascita Basket Rimini Davide Turci - RivieraBanca è appunto una realtà presente su tutto il territorio e ha valori che ci accomunano e rispecchiano perfettamente la nostra vision. Siamo davvero orgogliosi di questo rinnovo. Avere un main sponsor così appassionato e presente è sicuramente un valore aggiunto per la nostra società e per tutta la città, che mai come ora si rispecchia in una squadra che sta facendo innamorare adulti e bambini”.