Rivierabanca: Alessandro Scarponi convocato al raduno della Nazionale U18. Rinviata la sfida contro NPC Rieti

RivieraBanca Basket Rimini è orgogliosa di comunicare ufficialmente che Alessandro Scarponi è stato convocato per il raduno della Nazionale U18 che si terrà a Granozzo con Monticello (provincia di Novara) dal 14 al 16 aprile.

La chiamata di 'Scarpo', è motivo di grande vanto per tutte le Società coinvolte, poiché certifica che il giocatore risulta essere fra i migliori in Italia per la sua categoria d'età: un ulteriore segnale della bontà del progetto RBR sotto il profilo della valorizzazione dei giovani del territorio.

Alessandro ha iniziato a giocare nei Dolphins Riccione per poi tesserarsi con IBR, oggi è protagonista sia con la Prima Squadra RivieraBanca Basket Rimini che con la formazione U19 Eccellenza dei Dulca Angels Santarcangelo. La collaborazione tra Società, il lavoro estivo di alta specializzazione e la fortuna di essere allenato da Coach importanti tra cui Massimo Bernardi sono alcuni dei processi che hanno reso possibile questa convocazione. Tutto questo rappresenta per il progetto RBR un punto di partenza, una mission ancora più forte da trasmettere a tutti i nostri giovani atleti, che certifica il grande lavoro svolto da tutte le nostre Società.

Infine, un enorme riconoscimento per questa convocazione va senza ombra di dubbio proprio a Coach Mattia Ferrari che sta facendo un ottimo lavoro sia con Alessandro che con tutti i nostri giovani. La disponibilità di Mattia nel voler allenare con entusiasmo anche la squadra U19 Eccellenza è stata a suo tempo la ciliegina sulla torta nel momento di definire l'accordo sul suo arrivo a Rimini, ed oggi il suo imprinting sulla crescita dei ragazzi è un assoluto valore aggiunto.

Contestualmente, la Società comunica che la tredicesima giornata del girone di ritorno contro NPC Rieti, in programma venerdì 15 aprile alle ore 20.30 presso il PalaFlaminio, verrà spostata a data da destinarsi perchè in concomitanza col weekend di riferimento della suddetta convocazione in Nazionale U18 di Scarponi.