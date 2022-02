La Rivierabanca perde contro Ancona. Coach Ferrari: " Complimenti ad Ancona, noi ci abbiamo capito poco"

Cade l'imbattibilità casalinga di RivieraBanca Basket Rimini che viene superata nel recupero infrasettimanale da una solida Ancona, a cui vanno dati i giusti meriti per questa vittoria, dopo una partita giocata male dai nostri biancorossi, troppo brutti per essere veri.

Partono forte i marchigiani che limitano l'attacco biancorosso e dall'altra parte si fanno sentire col cecchino Centanni e la fisicità di Quarisa che piazza due schiacciate costringendo Ferrari al timeout (5-11 al 5'). Arrigoni dalla panchina prova a scuotere Rimini con due canestri, ma Pozzetti e Giombini rispondono a tono per il +9 ospite di fine primo quarto.

RivieraBanca si sveglia nel secondo quarto con la tripla di Scarponi ed altri due centri di Arrigoni (18-22 al 13'), Minoli e Rivali si sfidano dalla lunga distanza ma un'altra schiacciata di Quarisa vale il nuovo +6 Ancona (21-27 al 15'). Dopo qualche minuto di equilibrio gli ospiti tentano la fuga con le bombe di Pozzetti e Centanni (25-37 al 19'), ma Rimini ricuce lo svantaggio sotto la doppia cifra con un altro canestro di Masciadri e l'1/2 dalla lunetta di Arrigoni che sanciscono la fine del primo tempo (28-37).

All'uscita dagli spogliatoi la tripla di Tassinari ed un doppio Masciadri riportano i biancorossi molto vicini agli avversari (37-41 al 24'), ma Centanni risponde immediatamente ed insieme al canestro di Cacace ed al libero di Panzini si torna sul +10 ospite (37-47 al 28'). Rimini si rifà sotto dalla lunetta con un 3/3 di Tassinari ed un 2/2 di Rivali, ma una tripla di Panzini manda tutti all'ultimo quarto sul +8 per i marchigiani (42-50).

RivieraBanca ha un ultimo sussulto con capitan Rinaldi e Mladenov (46-52 al 34'), poi i biancorossi non riescono più a segnare per l'intero quarto periodo: Ancona continua a macinare gioco con Panzini e Centanni che chiude definitivamente i giochi con la tripla del +16 finale a poco meno di 1' alla fine della partita.

La dichiarazione di Coach Mattia Ferrari:

"E' successo quello che temevo alla vigilia: bisogna fare i complimenti ad Ancona perchè ha giocato la sua partita con grande qualità ed attenzione, noi ci abbiamo capito poco. L'ho detto alla squadra nello spogliatoio, quando non si capisce è molto difficile che venga tutto il resto; durante una stagione succede di vincere giocando bene o male e di perdere giocando bene o male, oggi siamo passati dalla parte della sconfitta giocando male. Capita, non dobbiamo fasciarci la testa ma guardare avanti e pensare già all'allenamento di domani ed alla partita di domenica. Ci dispiace perchè abbiamo giocato una partita con pochissima energia e contenuti tecnici: una partita veramente povera."

Coach, quanto hanno inciso, oltre ai nostri demeriti, l'assenza di Saccaggi e la non perfetta condizione di Rivali?

"50-50: ci sono i demeriti nostri, però ci sono anche gli avversari che giocano. Non parliamo degli assenti, parliamo di chi ha giocato: non è stata una buona partita, punto. Dobbiamo rivederla e pensarci, cercare di mettere insieme fin da subito le situazioni e ripartire: capita giocare male ed avere una partita così, peccato però dobbiamo andare avanti e cercare di prepararci al meglio per la prossima."

C'è una cosa in particolare che vorresti vedere di diverso domenica a Jesi rispetto a questa sera?

"Sicuramente giocheremo una partita diversa, ne sono convinto ed ho grande fiducia nei miei giocatori. Adesso siamo un po' feriti, ma sapremo rialzarci: dobbiamo giocare con un altro piglio ed un altro tipo di energia, soprattutto non iniziare a demoralizzarci se le cose vanno male. Oggi era una partita dove le cose che facevamo di solito non ci riescono, le energie ti portano a fare cose fuori dal seminato mentre invece ci vuole una concentrazione e lucidità molto alta. Oggi questa cosa non è successa, loro sono stati bravi a punirci. Ci tengo a dire un'ultima cosa: non parlo mai dell'arbitraggio, e non ha influito sulla partita, però c'è un fatto di educazione che spero venga sempre rispettato. Ci dev'essere un rispetto nostro verso chi arbitra e di chi arbitra verso di noi, bisogna dosare le parole e m'aspetto che questo venga sempre fatto in un certo modo: oggi questa cosa non è capitata ed un po' mi dispiace."