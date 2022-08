RivieraBanca e basket, un legame che si fortifica in vista dell'A2. Ancora insieme come main sponsor

Nel meraviglioso giardino del Grand Hotel di Rimini è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del rinnovo della partnership, in veste di Main Sponsor fra RivieraBanca e Rinascita Basket Rimini, in quella che come richiesto sentitamente dal presidente dell’Istituto stesso vuole essere denominata RivieraBanca Basket Rimini. Presentato dal Responsabile della Comunicazione di Rbr Simone Campanati, l’evento ha visto avvicendarsi nelle sedute di fronte al Rinoceronte felliniano di “E la nave va”, dapprima il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari, poi quello di Rinascita Basket Rimini Paolo Maggioli, poi il sindaco Jamil Sadegholvaad, per finire con Matteo Merlini, responsabile marketing di RivieraBanca.

In apertura Simone Campanati ha tenuto a ricordare quanto questo connubio abbia portato grandi risultati per entrambe le realtà. Un terzo anno importante, perché è il primo anno di serie A2, che vede ancora le due realtà unite da valori condivisi. Il Presidente inizia il suo intervento auspicando ad un prossimo buon campionato: “Il Grand Hotel rappresenta un’eccellenza dell’economia turistica della nostra Riviera per questo è eccezionale essere qui. RivieraBanca è orgogliosa di legare il proprio nome alla realtà sportiva più importante della città. Una collaborazione davvero preziosa che favorirà risultati importanti. RivieraBanca, in poco più di tre anni, grazie soprattutto al lavoro del Cda e della direzione è riuscita ad incrementare e consolidare la propria situazione patrimoniale a livelli fin ad ora impensabili".

E aggiunge: "Siamo quindi fra le prime quindici Banche di Credito Cooperativo a livello nazionale. Sono due i filoni che come banca portiamo avanti, quella di attività bancaria vera e propria, e quella sociale e mutualistica, mi riferisco all’impatto che dobbiamo avere con la nostra città, sogno una banca che si prenda cura di famiglie, Imprese e crescita dei giovani. Con questo spirito confermo il rinnovo del sodalizio con la società Rinascita Basket Rimini per il campionato 2022/23. Sarà RivieraBanca il nome della società iscritta in A2 e auspico che i media in generale utilizzino questo nome ogni volta che si parlerà di imprese sportive e non. L’ammirazione verso la società e l’amore verso la nostra gente possono rendere più costruttivo il progetto in essere. Concludo con un in bocca al lupo al coach Ferrari, ai dirigenti, agli atleti, allo staff e ai tifosi con l’auspicio che insieme si possano creare le premesse per ripetere gli stessi successi della stagione appena trascorsa".

Simone continua, chiamando in causa Paolo Maggioli: "Sta diventando un connubio molto forte, che si nota nelle iniziative che facciamo ogni volta. Il sogno iniziale era avere una banca come Main Sponsor, questo sta avvenendo con una realtà che si sta affermando nel territorio. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale e Jamil per il supporto silenzioso che stanno dando al progetto, credo sia uno degli elementi per cui questa sia una iniziativa della città, che riguarda tutti e che può crescere solo se giorno per giorno diventa di tutti".

Paolo dà poi dei numeri ai presenti: “Siamo oggi 100 soci, con quote importanti, parliamo di 400 quote totali, e questa è una cosa non banale, è la base e il segreto di questo successo, rappresenta la garanzia di questo progetto che ha una solidità davvero importante, è la comunità che porta avanti questa cosa. L’ingresso di Riccione fra le varie società è molto importante perché partiamo da Riccione, arrivando fino a Santarcangelo, toccando i 2000 tesserati e questo è un altro elemento che ci radica nel territorio. Grazie a RivieraBanca per continuare a starci vicino e per il lavoro che stanno facendo e un grande in bocca la lupo a tutti noi”.

E’ il turno di Jamil Sadegholvaad, sindaco della Città di Rimini: “Ringrazio per l’invito, io credo che la città sia in un percorso di cambiamento per tutte le sue peculiarità anche del punto di vista sportivo, perché l’annata 2021/22 è stata per il Basket e per il Calcio l’annata del ritorno nelle categorie che come minimo ci competono.

Questo è un progetto solido e ambizioso. E’ una sorta di modello cooperativistico un po’ come quello di RivieraBanca. E quando le persone del territorio si mettono insieme con una comunanza di obiettivi spesso i risultati si vedono. Il mio ringraziamento a RivieraBanca è sincero e sentito. Il basket è’ una grande famiglia, vedo Giampiero Arcangeli che fu il mio presidente da giovane. E’ un grande movimento che noi abbiamo cercato di accompagnare con piccoli accorgimenti, frutto di un percorso in comune, come ad esempio i campetti, dove anche io sono cresciuto. Vedere la notte il campo del Parco del Mare pieno di ragazzi è motivo di orgoglio.

Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibili tutti i risultati ottenuti fino ad oggi, un grazie a Tommaso Rinaldi capitano del ritorno in A2 e al coach".

Simone chiama in causa Matteo Merlini per raccontare le iniziative organizzate dalle due realtà. Matteo spiega che ciò che sta a cuore come RivieraBanca è il mondo giovanile, per questo la banca ha dedicato una campagna promozionale denominata: Conto Corrente Scegli Tu Giovani. Ad ogni apertura del conto dedicato a giovani di età dai 18 ai 30 anni, la banca ha omaggiato una canotta ufficiale della squadra: "E' un'iniziativa di enorme successo - spiega Merlini - in questi anni abbiamo acquisito più di 1000 nuovi giovani clienti. Sono davvero come diceva Simone 1000 giorni di te e di me".