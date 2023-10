Rivierabanca Basket Rimini: Esordio amaro contro l'Assigeco Piacenza

Vanno all’Assigeco Piacenza i primi due punti in palio della stagione. Rivierabanca esce sconfitta dal parquet di Piacenza con il risultato finale di 86-78. Una partita sempre in salita lungo la cronologia per i biancorossi: con l’Assigeco che soprattutto nel principio trova statistiche elevatissime al tiro da tre punti, spinta soprattutto da Veronesi. Per i romagnoli non bastano gli affondi di Johnson, le fiammate di Masciadri e l’inventiva di Tomassini. Rimini ricuce nel finale al massimo fino al -8 (86-78) con Masciadri ma non riesce mai a tornare in contatto. Da segnalare la presenza di oltre un centinaio di tifosi giunti da Rimini.

Primo quarto frizzante, dal punteggio elevato, con due squadre vispe. I padroni di casa partono con Sabatini, Querci, Veronesi, Miller e Skeens. Per l’Rbr Grande, Marks, Scarponi, Johnson e Simioni. Subito tanto Johnson per gli ospiti che vanno 0-4. Veronesi e Miller rispondono per il 6-4. Rimini ancora molto solida sotto canestro, insieme a Johnson entra nel match Simioni per il 13-10. Dopo il 15-10 di Miller, parziale di 8-0 Rivierabanca con Scarponi a fare l’americano e con Simioni è 15-18. Il finale di quarto prosegue sui binari dell’equilibrio: 21-21 con la tripla di Tassinari in uscita dalla panchina e 23 pari Marks del 10’.

Rimini si porta avanti 25-26 con Tassinari, ma il secondo quarto è una sofferenza per l’Rbr. Dopo il 35-32 di Tomassini, parziale di 7-0 di Piacenza che vola sul +10 (42-32). Statistiche al tiro da tre davvero elevate per l’Assigeco con Rivierabanca che soffre gli affondi di Veronesi e Serpilli. Veronesi continua a non sbagliare: suoi i punti del 47-36 e del 49-36. Il primo quarto si chiude con la tripla di Querci del 57-42. L’Assigeco chiude il primo tempo con il 60% al tiro da tre punti (9/15).

Veronesi continua a bombardare con il 60-43 e il 65-47. Ma la Rivierabanca vuole reagire: parziale di 0-8 e Rimini si riavvicina a -10 (65-55) a 4’37”. Importanti due triple consecutive di capitan Masciadri dall’angolo. Ma l’Assigeco piazza a sua volta un 5-0 e di nuovo conduce con 15 punti di margine (70-55). Il quarto si chiude 72-57 con il canestro di Johnson.

Marks e Johnson provano a dare una scossa, ma trascorrono i minuti, si segna poco e non basta: al 35’ Querci dai liberi regala all’Assigeco il nuovo +15 (79-64). Ora a prendere per mano la squadra è Tomassini e una sua tripla riporta dopo tempo memorabile il divario sotto le dieci lunghezze (-9, 81-72). Restano da giocare 3 minuti: i romagnoli ricuciono al massimo fino al -8 (86-78) del finale.

Ucc Assigeco Piacenza – Rivierabanca Basket Rimini 86-78 (23-23, 57-42, 72-57)

ASSIGECO: Miller 11, Gallo 7, Joksimovic, Manzo, Veronesi 21, Querci 5, Skeens 11, Bonacini 5, Serpilli 15, Sabatini 8, Filoni 3. All.: Salieri.

RIVIERABANCA: Tassinari 8, Marks 10, Anumba 2, Grande 2, Tomassini 11, Scarponi 7, Masciadri 12, Johnson 20, Simioni 6, Abba. All.: Ferrari.