Rivierabanca Rimini - NPC Rieti, coach Ferrari: "NPC Rieti è una contender per la promozione, domani sera sarà un big match assoluto"

Big match al Flaminio, nel recupero della dodicesima giornata di campionato. La Rivierabanca basket Rimini di coach Ferrari ospitano la NPC Rieti in una sfida fondamentale per la corsa al primo posto in classifica. Il coach biancorosso tiene alta la guardia dei suoi.

Coach, che partita dobbiamo aspettarci domani sera?

"NPC Rieti è una contender per la promozione, domani sera sarà un big match assoluto al pari di quelli con Roseto, Real Sebastiani Rieti ed Ancona. Sarà durissima, all'andata nel secondo tempo ci maltrattò. Merita la posizione di vertice che occupa."

Coach, teme qualcuno in particolare della compagine laziale oppure non ha segnalato alla sua difesa alcun "osservato speciale"?

"No, non bisogna fare l'errore di focalizzarsi solo su qualcuno in particolare, sono tutti molto pericolosi ed in grado di fare canestro, anche da tre punti. La compagine reatina ha un'identità chiara, fatta di grande intensità difensiva ed importanti capacità balistiche in transizione. Hanno un abilissimo passatore come Broglia e tanti tiratori, sono molto pericolosi."

Coach, come sta la squadra a livello di infortuni?

"I ragazzi stanno bene, Rivali è sulla via del ritorno. Grazie agli interventi operati dal Club sul mercato abbiamo ancor più profondità e questo è molto importante. Avere Scali e D'Argenzio in più ci aiuta tanto: Guido è un ragazzo di grande talento e Domenico è un abile trattatore della palla che ci conferisce un'opzione ulteriore in cabina di regia. Domani sera dovremmo essere al completo. "?

Coach, che Flaminio ti aspetti?

"Mi aspetto un palazzo caldo e carico che sappia spingerci come sempre. I nostri tifosi durante l'anno sono stati straordinari, sono sicuro che anche domani saranno numerosi."?

A presentare la sfida di domani è intervenuto anche Marco Arrigoni. Ecco le sue parole:

Marco, questa settimana pone di fronte la squadra a due impegni molto ravvicinati ed importanti.

"Sicuramente un match come quello di domani è molto allenante in chiave playoff, l'avversario è molto competitivo. Ci torna utile anche iniziare a giocare ogni tre giorni, deve diventare un'abitudine. "?

Marco, cosa è cambiato rispetto alla gara d'andata? Vi sentite diversi?

"Sicuramente siamo più consapevoli e compatti come gruppo. Abbiamo alzato l'intensità in difesa e questo ci sarà di grande aiuto per vincere domani. "

Marco, come ti è sembrato l'impatto di Scali e D'Argenzio? Hanno aiutato ad alzare l'intensità degli allenamenti?

"Assolutamente sì. Con Guido avevo già giocato, l'ho trovato davvero migliorato rispetto a come l'avevo lasciato ad Omegna. Domenico è un altro giocatore che può dare una grossa mano per arrivare all'obiettivo finale."