Serie A2: la Rivierabanca Rimini ospita la Tezenis Verona alla ricerca della prima vittoria stagionale

La Rivierabanca fa ritorno al Flaminio. Dopo il terzo ko maturato sul parquet dell'Agribertocchi Orzinuovi, per il 4° turno della serie A2 Rimini ospita la Tezenis Verona, squadra retrocessa lo scorso campionato dalla serie A1 e allenata dall'esperto Alessandro Ramagli. Domenica (15 ottobre) palla a due alle 18. La Scaligera ha fin qui, nel suo cammino, un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta. Questi i suoi risultati in avvio: Cividale-Verona 66-72, Verona-Cento 77-80, Verona-Udine 77-69. Una considerazione, tre migliori marcatori differenti nei match: Esposito 15 all'esordio, 17 di Murphy nel 2° turno e 17 di Penna con 4/5 da due e 3/4 da tre nell'infrasettimanale. Quella tra Rivierabanca e Tezenis sarà una sfida interessante sotto i tabelloni: Johnson 1° per rimbalzi con 9 di media, Murphy 8,7 subito alle sue spalle. Per la Tezenis quella estiva è stata una vera e propria rivoluzione effettuata nel roster, con il solo Liam Udom (ex Crabs Rimini nel passato) trait d'union rispetto all'avventura in serie A1.

In cabina di regia c'è Lorenzo Penna, classe 1998, ex Forlì, play titolare, top scorer dell'ultima partita con Udine. Buon difensore sulla palla a tutto campo, bravo a rubare la sfera agli avversari, è capace di dare grande ritmo in contropiede alla squadra grazie alla sua accelerazione. Nel ruolo di guardia Gabe Devoe, che due anni fa giocava all'Assigeco Piacenza e l'anno scorso in Francia. Ottimo atleta, molto rapido nelle penetrazioni al ferro, può infiammarsi e diventare pericoloso anche nei tiri dal palleggio. Ala piccola titolare Liam Udom, giocatore di solidità difensiva sulle guardie, molto attivo senza palla e bravo nel tiro piazzato da tre punti.

Quattro titolare è Ethan Esposito che ha impatto atletico da americano, giocatore molto forte fisicamente nel pitturato, rimbalzista, capace malgrado la stazza di mettere la palla a terra e di essere efficace nell'uno contro uno. Il centro titolare è Kamari Murphy, giocatore molto forte a rimbalzo d'attacco e nelle stoppate, capace anche grazie a un buon tiro dalla media di raccogliere punti nel pitturato.

In panchina Federico Massone, play di riserva, molto talentuoso, l'anno scorso a Trapani. Ottima visione di gioco e capace di passaggi spettacolari. La guardia è Francesco Stefanelli, un passato a Cantù lo scorso anno, molto rapido nelle penetrazioni, ha avuto delle partite in cui faceva sempre canestro con palleggio arresto e tiro, il suo essere eclettico lo rende imprevedibile e difficile da marcare. Ala di riserva Nemanja Gajic, di scuola Bassano, classe 2001. Cambio dei lunghi è Vittorio Bartoli, lo scorso anno a Ravenna, giocatore giovane, in crescita. Ha già trascorsi importanti in questo campionato. Infine c'è Giulio Gazzotti, che risulta però infortunato.