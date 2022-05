Rivierabanca basket Rimini: U19 Eccellenza fermati dalle tante assenze contro Reggio Emilia

Arriva la prima sconfitta della stagione per l'U19 Eccellenza RBR/Angels Santarcangelo che nella penultima giornata della seconda fase, con la qualificazione alle Finali Nazionali già in tasca, devono cedere il referto rosa a Reggio Emilia causa una formazione estremamente ridotta.

U19 ECCELLENZA

RBR/Angels Santarcangelo-Pallacanestro Reggiana 59-63 (parziali 19-12, 33-26, 40-44)

TABELLINO RBR/ANGELS: Carletti 13, Nuvoli, Mancini 7, Amati 21, Rossi 9, Bonfè 6, Mari, Ricci 3, Lombardi, Ballarini. All. Middleton, Brugè, Renzi.

TABELLINO REGGIO EMILIA: Ruggeri 2, Giberti 12, Morini 3, Vecchi 2, Berni, Solian 14, Belloni, Vezzoli 3, Vaccari 2, Carta 10, Ferrari 8, Taye 7. All. Tedeschi.

Con il roster dimezzato. ma tanto cuore e tanta grinta, i gialloblù affrontano la penultima partita in casa contro Pallacanestro Reggiana. Sotto un caldo infernale le due squadre partono subito forte, dandosi battaglia nel pitturato, cercando di trovare il ritmo ed imporlo sull’avversario. Primi due quarti equilibratissimi: i padroni di casa riescono a prendere un margine di vantaggio, che però a causa anche della panchina corta scivola via nel terzo quarto, facendo rientrare del tutto in gara gli avversari. I nostri ragazzi non demordono fino all’ultimo, ma per un soffio non riescono a trovare la vittoria, subendo la primissima sconfitta dell’anno.