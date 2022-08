RivieraBanca Basket Rimini, Zambelli: "E' meraviglioso lavorare in questo contesto"

L'iniziativa "Rimini Calling" ha messo la parola fine sulla prima settimana di preparazione per RivieraBanca Basket Rimini. Ecco quali sono le sensazioni dell'assistente Mauro Zambelli.

Quali sono le tue impressioni sull'incontro con la tifoseria?

"A livello emotivo è meraviglioso lavorare in un contesto del genere. Considerando anche la distanza da Rimini, la presenza massiccia dei tifosi ci ha dato grande energia per portare a termine al meglio il nostro lavoro."



Che bilancio fai di questa prima settimana?

"Abbiamo cercato di inserire concetti tecnici e tattici, garantendo ai giocatori un carico graduale e preservandone l'incolumità: abbiamo fermato gli acciaccati nei momenti di sovraccarico. Siamo soddisfatti, ovviamente è una fase embrionale quindi giorno dopo giorno dobbiamo aggiungere un mattoncino per avvicinarci al livello del campionato."

Cosa vi aspettate dalla quattro giorni di Lignano Sabbiadoro?

"Innanzitutto è un'occasione per rendere ancora più solido il legame cestistico ed interpersonale tra i vari componenti della squadra. Inoltre, sarà il primo test contro squadre avversarie che ci porterà a giocare al limite delle nostre possibilità attuali: già dalla prima partita ricaveremo indicazioni per la successiva, poi alla fine avremo materiale interessante per preparare la Supercoppa."

Come stai vivendo per ora questa nuova esperienza a Rimini?

"Le sensazioni sono molto belle e positive, s'è confermata la mia impressione: sono venuto qui l'anno scorso a vedere una partita contro Faenza ed avevo trovato una Società molto strutturata ed ambiziosa oltre ad una tifoseria con grande affetto e partecipazione. La città è fantastica e vicina al mare, ovviamente la preoccupazione principale è il lavoro quotidiano, però quando c'è un momento libero è bello stare in un posto del genere."