Rivierabanca Rimini: Tutti a Cento con il pullman del Barrio

I biancorossi di Coach Mattia Ferrari sono tornati al lavoro per preparare nel miglior modo possibile il prossimo impegno di campionato, che vede RivieraBanca Basket Rimini fare capolino alla Milwaukee Dinelli Arena per la sfida contro Tramec Cento, in programma domenica 16 ottobre alle ore 18:00, terza giornata del Girone Rosso.

Parallelamente, la Curva Basket Rimini "Barrio H294" ha lanciato un'importante iniziativa per permettere a tutti gli interessati di seguire la squadra in trasferta. I nostri supporters, infatti, organizzano un trasporto via pullman che partirà dal Flaminio domenica alle ore 15:00. Il prezzo è di 10€ per i tesserati "Barrio H294", 15€ per i non tesserati. Per prenotarsi o ricevere maggiori informazioni si prega di contattare su WhatsApp il numero +39 351 733 2856.