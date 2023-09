Rivierabanca: La prima stagionale al Flaminio è amara. Chiusi passa in Supercoppa

Nella prima giornata della Supercoppa di serie A2 l'Umana Chiusi passa sul parquet del Flaminio per 71-78. Alla RivieraBanca non bastano i 15 punti di Tomassini e i 13 di Simioni. L'Rbr paga il 43-30 a rimbalzo concesso agli avversari e il 36% al tiro da due punti. Mentre da tre la squadra si diletta con un positivo 12/24. Coach Mattia Ferrari deve fare ancora a meno di Simon Anumba e di Adam Abba. Ora il prossimo match di Supercoppa è in programma il 15 settembre con il derby Forlì-Rimini.

Quintetto tipo per coach Mattia Ferrari con Grande, Marks, Scarponi, Johnson e Simioni. Per l'Umana Tilghman, Stefanini, Martini, Jerkovic, Possamai. E' Scarponi a segnare i primi due punti ufficiali della stagione, poi Marks dai liberi e l'Rbr corre con il 7-3 di Johnson. L'Umana reagisce, ma dopo l'11-15, Simioni scalda la mano e due triple in fila valgono il 17-15. Ancora Scarponi da tre per il 20-17. Buon impatto dalla panchina per Tomassini (24-19) e il quarto si chiude 25-19 con il libero di Johnson. Da tre punti l'Rbr tira con il 4/6 e soprattutto si coccola un Simioni coinvolto e protagonista.

Nella seconda frazione l'Umana piazza un parziale di 8-0 (due bombe di Bozzetto) e con Martini rimette il naso avanti 25-27. Si gioca sui binari dell'equilibrio, con qualche seconda opportunità di troppo concessa dai biancorossi agli ospiti. Tomassini suona la carica: 28-27, 31-33, quando la RivieraBanca si trova a rincorrere. Si accende la miccia: tripla di Simioni, bis di Scarponi ed è 37-33. Ma l'Umana sorretta da Stefanini non molla mai l'osso e gioca viso aperto: 37-35 Possamai. Parziale di 7-0 Chiusi ed è 37-42. Il primo tempo si chiude sul 39-45.

Il terzo quarto inizia con un parziale di 11-0 tutto di firma Rbr, due triple in fila di Marks, poi altri tre punti di Grande e canestro di Scarponi per il 50-45. Ma l'Umana reagisce all'onda d'urto, fino a impattare sul 55-55 con Raffaelli. La partita prosegue ancora sui binari dell'equilibrio, il quarto si chiude 61-62 con la tripla di Stefanini che vale il suo 18° punto.

Nell'ultimo quarto Tomassini riporta Rimini a +2 (64-62), ma gli equilibri tornano saldamente nelle mani di Chiusi che piazza un parziale di 9-0 e sul 64-71 con la tripla di Dellosto inizia ad assaporare il sapore della vittoria. Con Tomassini l'Rbr rientra al massimo fino al -4 (70-74), ma i biancorossi pagano i troppi extra possessi concessi agli avversari e non riescono più a rientrare. Il match va in archivio sul risultato di 71-78.

RivieraBanca Basket Rimini – Umana Chiusi 71-78 (25-19, 39-45, 61-62)

RIVIERABANCA: Tassinari 2, Marks 12, Grande 5, Tomassini 15, Scarponi 10, Bonfè, Masciadri 7, Lombardi, Sirri, Johnson 7, Simioni 13. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.

UMANA: Tilghman 15, Divac, Lorenzoni, Zani, Dellosto 16, Chapelli, Martini 5, Stefanini 20, Bozzetto 8, Jerkovic, Raffaelli 10, Passamai 4. All.: Bassi. Ass.: Zanco.