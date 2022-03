La Rivierabanca si coccola il pubblico. "Questi numeri fanno capire la voglia di basket che ha la città"

Dopo la vittoria su Imola, è tempo di bilanci in casa Rivierabanca Rimini. L'Rbr Day porta sugli spalti oltre 1.200 spettatori paganti, in una giornata di incorniciare. Non solo per il risultato del derby (72-60), ma anche per una piazza che vive in questo periodo sulle ali dell'entusiasmo, propensa a riaccendere la passione. Queste le parole del gm Davide Turci dopo la domenica appena trascorsa dai biancorossi: "Oggi bisogna dire grazie a tutta Rimini: soci, sponsor, abbonati e tifosi non hanno avuto il minimo dubbio ed hanno risposto presente a questa chiamata. Abbiamo venduto esattamente 1257 biglietti, sono numeri importanti che fanno capire la voglia di basket della città: oggi ci ha dato una bella pacca sulle spalle per dimostrarci la sua vicinanza in questo percorso".

La partita - La Rivierabanca comanda su Imola e fa le "prove" da capolista

La dichiarazione di coach Mattia Ferrari nel dopo gara: "Lungi da me usare dei toni eroici abbiamo giocato una partita di maturità e solidità: sapevamo benissimo le nostre difficoltà, i giocatori sono stati bravi a rimanere sempre concentrati. Durante l'intervallo ho chiesto a Masciadri se fosse stato in grado di giocare qualche minuto in caso di bisogno, lui mi ha detto che avrebbe provato e quando è entrato in campo ha giocato bene e fatto canestro, era in fiducia ed è rimasto dei minuti in più". L'allenatore aggiunge: "Era un derby da playoff, volevamo portare a casa una vittoria per continuare il nostro percorso e la caccia al primo posto, o comunque al miglior piazzamento possibile. Queste condizioni si possono ripetere durante una serie playoff quando si gioca ogni due giorni; siamo passati attraverso anche questa esperienza e dire che l'abbiamo fatto con pieno merito".