Rivierabanca all'insegna della continuità: Confermato anche Larry Middleton

Uno staff tecnico all'insegna della continuità. Dopo le conferme di coach Mattia Ferrari e di Mauro Zambelli, RivieraBanca Basket Rimini è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per la permanenza in biancorosso, in vista della stagione sportiva 2023/2024, anche dell'assistente allenatore Larry Middleton.

Larry si è contraddistinto nel percorso affrontato fin qui con RBR, soprattutto mettendo a disposizione del roster la sua infinita esperienza da giocatore professionista. Ci siamo abituati ormai a osservare Larry al lavoro, sempre disponibile a dispensare consigli e segreti a tutti i giocatori, soprattutto alle leve più giovani.

Queste le parole di Larry Middleton a seguito della conferma: “Questa conferma la apprezzo moltissimo, è un bel segnale, significa che sto lavorando bene e che sono riuscito a trasmettere qualcosa alla squadra. Con questo clima di fiducia sono certo che daremo ancora il meglio, siamo uno staff molto amalgamato. Ringrazio la società per la fiducia, Davide Turci e Paolo Carasso, che stanno lavorando mattina e sera per dare a Rimini un progetto di livello top. Spero che come staff riusciremo a completare il lavoro”.