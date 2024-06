Una Rivierabanca all'insegna della continuità: dopo Johnson arriva la conferma di Tomassini

Ancora con il dente avvelenato per essersi ritrovato a giocare su una sola gamba la serie playoff contro Rieti, da allora ha continuato ad allenarsi per ritrovare e mantenere la forma migliore. Perché il prossimo anno è pronto a tornare a dare battaglia e a difendere i colori biancorossi. Rivierabanca Basket Rimini ha annunciato la conferma ufficiale nel roster 2024/2025 di Giovanni Tomassini, uno tra gli italiani più esperti della serie A2. Lo scorso anno “Tom” ha fatto registrare la doppia cifra di media nei punti segnati sia in stagione regolare (10,2 punti in 23 minuti di utilizzo) sia nella fase a orologio (10,7 punti di media in 26 minuti).

Il numero 7 biancorosso era arrivato a Rimini nel corso dello scorso mercato estivo. Quando si presentò al pubblico riminese fresco del titolo di Mvp italiano del campionato di serie A2. Tomassini, nativo di Cattolica, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Scavolini Pesaro, facendo il proprio esordio in Serie A nel 2004 all'età di 16 anni. Nel suo lungo percorso cestistico anche una precedente esperienza al Basket Rimini di coach Attilio Caja, nella stagione di Legadue 2010/2011. Poi Reyer, Ferentino, Veroli e Casale dove per 4 stagioni firmerà le fortune della Junior Casale Monferrato, società che nel 2018 guida fino alle finali playoff di serie A2. E ancora: Scaligera Verona e infine Benedetto XIV Cento, dove ha rivestito anche i panni del capitano.

Queste le parole di Giovanni Tomassini sulla sua conferma in Rbr: “Sono molto contento di rimanere a Rimini, perché la società sta crescendo e il mio obiettivo era quello di crescere con il club. Sono felice di quello che sta nascendo, il finale dello scorso anno, le due ultime settimane, ci hanno lasciato l’amaro in bocca e da li dobbiamo ripartire per migliorare. Il nostro obiettivo sarà quello di alzare ancora l’asticella, sono in attesa come tutti voi di conoscere chi saranno i nuovi giocatori, è molto positivo che la società si sta ulteriormente strutturando, come con l’arrivo di Alessandro Bolognesi”.