Rbr, con la Fortitudo Bologna sarà Rivierabanca Day

Domenica 5 febbraio sarà Rivierabanca DAY. Il main sponsor di Rinascita Basket Rimini sarà l’indiscusso protagonista di un evento nell’evento che andrà in onda durante il match di campionato che vedrà l’arrivo al Flaminio (palla a due alle 20,30) della Fortitudo Bologna. In questa occasione l’intero palasport sarà griffato Rivierabanca, ma non solo: i giocatori di coach Mattia Ferrari scenderanno in campo con una divisa limited edition appositamente disegnata da Massimo Tentoni di Interno2 e realizzata dallo sponsor tecnico Erreà. Ci saranno poi iniziative collaterali che verranno svelate nelle tappe di avvicinamento al big match.

La presentazione del Rivierabanca DAY è andata in onda nella mattinata di lunedì (16 gennaio) nell’Auditorium del main sponsor, alla presenza di Fausto Caldari (presidente Rivierabanca), di Andrea De Crescentini (responsabile comunicazione Rivierabanca) e per RBR di Paolo Maggioli (presidente Rbr Rimini), Davide Turci (direttore sportivo Rbr Rimini) oltre che una folta delegazione dello staff tecnico e prima squadra capitanata da Francesco Bedetti. Inoltre erano presenti Roberto Romagnoli (presidente Arop ADV Onlus) e Maria Campoluce presidente di Ca' Santino onlus con il direttore Pierpaolo Frontini, associazioni a cui verrà devoluto in beneficienza il ricavato delle maglie in edizione limitata che saranno messe all’asta. Le modalità saranno rese note nel corso della prossima settimana.

Il Rivierabanca DAY vuole puntare al tutto esaurito. E per la partita ci sarà un’apposita ticket list che prevede per ogni biglietto la consegna di una sciarpa in omaggio. Non saranno validi gli abbonamenti stagionali. Dal 17 al 24 gennaio chi possiede l’abbonamento potrà tuttavia in diritto di prelazione contare su una scontistica dedicata. Orari prevendite abbonati al Flaminio: 9/12,30 dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19 dal lunedì al venerdì. Questo a partire da martedì (17 gennaio) alle 17. I tagliandi saranno disponibili anche negli abituali punti di prevendita alle tabaccherie Pruccoli e Millenium. I costi dei biglietti per gli abbonati in prelazione: parterre 40 euro, poltrone bianche 20 euro (15 euro ridotto 6-13 anni), poltrone rosse 15 euro (10 ridotto 6-13 anni) e non numerati laterali e curve 10 euro (8 euro ridotto 6-13 anni).

Dal 25 gennaio al 5 febbraio partirà la vendita libera a prezzo pieno per tutti, non è prevista vendita online. Parterre 50 euro, poltrone bianche 30 euro (25 ridotto 6-13 anni), poltrone rosse 25 euro (20 ridotto 6-13 anni), non numerati laterali e curve 15 euro (10 euro ridotto 6-13 anni). Oltre che in sede, dal 25 gennaio questi tagliandi saranno disponibili anche negli abituali punti di prevendita alle tabaccherie Pruccoli e Millenium. Occorrerà esibire un documento di identità all’acquisto che certifichi la residenza in Provincia di Rimini.

Ad aprire la conferenza stampa il padrone di casa Fausto Caldari, presidente Rivierabanca: “C’è una splendida atmosfera, ci sono dei valori comuni con la nostra banca. Sono felice come Rivierabanca di poter annunciare l’ideazione di un evento importante e di impatto mediatico e sportivo. Con Rinascita Basket Rimini si è instaurato un rapporto che va al di là dell’essere un semplice sponsor. Per il terzo anno consecutivo diamo il nome della squadra di Rimini e l’abbiamo accompagnata con gioia alla promozione in serie A2. Domenica 5 febbraio si terrà al Flaminio un derby entusiasmante e sarà il momento per legare di più Rivierabanca con il basket riminese. Un rapporto di valori, improntato sui giovani e con realtà importanti del territorio. Inoltre sarà un momento di solidarietà, con delle canotte in edizione limitata che saranno messe all’asta, con incasso devoluto”.

Paolo Maggioli, presidente di Rinascita Basket Rimini: “Battezziamo una giornata importante, che conferma il sodalizio sempre più forte e intenso che questa iniziativa di Rinascita Basket Rimini sta stringendo con un istituto bancario molto importante per il nostro territorio. Per le nostre famiglie e le imprese. Siamo felici di questo rapporto, è nato quasi casualmente ma giorno per giorno si sta intensificando e sta dando dei segnali importanti. Non è un caso che per la prima volta si intesta al main sponsor la giornata più importante dell’anno, la giornata biancorossa che diventa il Rivierabanca DAY. Lo festeggiamo durante l’incontro contro la squadra più blasonata, la Fortitudo Bologna. L’auspicio è quello che il rapporto possa ancora crescere nel tempo”.

Davide Turci, direttore sportivo Rinascita Basket Rimini: “Il rapporto tra Rivierabanca e Rbr è partito subito forte, con grande credibilità proprio grazie a un main sponsor così importante. Abbiamo pensato di fare qualcosa di straordinario perché a noi le cose semplici non ci fanno impazzire: cerchiamo sempre delle eccellenze e delle novità, abbiamo cercato di realizzare una giornata per dare ulteriore valore a questa partnership. Ci saranno iniziative collaterali collegate e la partita avrà un impatto notevole. Prima abbiamo da pensare ai match con Udine e Chiusi, ma per motivi organizzativi pensiamo anche al 5 febbraio. Perché ci sono situazioni che vanno comunicate. Da inizio campionato avevamo previsto un Rbr Day, in questa occasione tutte le tessere di abbonamento non saranno valide e i biglietti a pagamento. Abbiamo optato per dare un vantaggio agli abbonati, in prelazione potranno acquistare l’opzione del posto dal 17 al 24 gennaio con una scontistica. L’altra novità è che con tutti i biglietti verrà data in omaggio una sciarpa”.

Roberto Romagnoli, presidente di Arop: “E’ un momento di entusiasmo, è l’occasione giusta per fare rete. Ci siamo avvicinati al basket riminese sin dall’inizio, c’è sempre stata una vicinanza che ha fatto la differenza. In Rivierabanca Basket Rimini abbiamo un amico che condivide i nostri valori e che in ogni occasione ci aiuta”.

Pierpaolo Frontini, direttore di Ca' Santino onlus: “Grazie a Rbr e Rivierabanca, è un motivo di orgoglio essere qui. Ringrazio di averci scelto. Ca’ Santino si rivolge alla disabilità e un aiuto significa anche sostenere la Valconca, un territorio che rischia di diventare marginale. Anche grazie a iniziative come queste possiamo allargare lo sguardo”.