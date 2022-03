Rivierabanca Rimini: domemica 20 marzo sara il "RBR Day"

RivieraBanca Basket Rimini comunica che domenica 20 marzo alle ore 18.00 al PalaFlaminio, in occasione del derby contro Andrea Costa Imola, valido per l'ottava giornata del girone di ritorno, si celebrerà la giornata biancorossa "RBR Day".

La Società riconosce grande valore ed importanza a questo evento che intende omaggiare il costante sostegno del pubblico sin dal primo giorno del progetto RBR. La giornata biancorossa sarà un'occasione di festa in cui tutti i sostenitori riminesi potranno dimostrare ulteriormente la loro vicinanza alla squadra con modalità diverse rispetto al solito.

In occasione dell'RBR Day, infatti, non avranno validità abbonamenti, tessere socio o RBR Card così come dichiarato in fase di sottoscrizione delle tessere.

Sarà possibile acquistare un unico biglietto al prezzo di €12 (ridotto 6/13 anni 5€, 0/5 anni gratuito) insieme al quale verrà data in omaggio una sciarpa biancorossa, che ci auguriamo venga sventolata in gran numero durante la partita e per tutto il prosieguo della stagione, secondo le seguenti modalità:

Presso la sede di RBR al PalaFlaminio dalle ore 9.30 alle ore 12.30, venerdì anche dalle ore 17 alle ore 19

Presso la Tabaccheria Pruccoli dalle ore 6 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.30, sabato orario continuato dalle ore 6 alle ore 19.30, senza prevendita

Online sulla piattaforma Vivaticket al seguente link: https://bit.ly/3KU5tDy (con questa modalità la sciarpa verrà consegnata direttamente il giorno della partita)

Sarà possibile, in alternativa ma con le stesse modalità, acquistare un biglietto unico per il parterre al prezzo di €30.

L'acquisto preventivo del biglietto è fortemente consigliato per evitare fila all'ingresso del PalaFlaminio; per coloro che non riuscissero ad acquistare in settimana il biglietto sarà possibile recarsi in biglietteria domenica a partire dalle ore 16.00.