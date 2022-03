Serie B: Rivierabanca e TeamBotà insieme per l'Ucraina

Domenica in occasione dell’RBR DAY e della giornata mondiale della felicità, i ragazzi di TeamBòta saranno presenti al Flaminio.

Diventati la community del volontariato in pochissimo tempo, oggi sono un punto di riferimento per l’aiuto alla comunità territoriale.

Insieme raccoglieremo:

Generi Alimentari confezionati di ogni genere

Prodotti per l’igiene

Prodotti medicali (cerotti, garze, acqua ossigenata, bende, disinfettanti ecc.)

Assorbenti, pannolini e prodotti per la cura dei bambini.

No medicine, no giocattoli e no abbigliamento.

Tutti i prodotti saranno destinati ai rifugiati ucraini presenti nel nostro territorio.

Un piccolo gesto ma importante per chi ha nei propri occhi l’orrore che tutti conosciamo.