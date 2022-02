Serie B: Rivierabanca Rimini, ufficiale la data del recupero contro Faenza

RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che il derby contro Raggisolaris Faenza, originariamente previsto domenica 30 gennaio alle ore 18.00 al PalaCattani, e contestualmente rinviato d'ufficio dalla FIP per casi Covid emersi tra le fila dei neroverdi, è stato riprogrammato in data domenica 13 marzo alle ore 18.00, seconda giornata del girone di ritorno.



La Società ricorda a tutti i tifosi che sarà necessario riacquistare i biglietti per il rinvio, con la stessa modalità prevista per la precedente data: acquisto online sulla piattaforma Liveticket, seguirà poi link utile a ridosso della partita.