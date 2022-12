La Rivierabanca scalda i motori in vista di Forlì, per il derby a disposizione 400 biglietti ospiti

Rivierabanca Basket Rimini informa che da martedì (27 dicembre) sono in vendita i 400 biglietti per assistere al derby in programma il 4 gennaio, palla a due 20,30, a Forlì. E' previsto un biglietto unico, settore ospiti costo 15 euro (non sono previsti tagliandi ridotti).

Possibilità di acquistarlo presso:

- Tabaccheria Pruccoli, viale Amerigo Vespucci 69, tutti i giorni dalle 6 alle 20.

- Tabaccheria Millenium, via Chiabrera angolo via Porta, tutti i giorni dalle 7 alle 20:30.

Info utili: al momento dell'acquisto andrà comunicato obbligatoriamente nome, cognome e data di nascita.

Il biglietto andrà pagato in contanti.

Sarà predisposto un parcheggio ospiti (presso Iper Punta di Ferro) segnalato già dall'uscita dell'autostrada.