Rivierabanca: Due successi per le formazioni giovanili biancorosse

Buoni risultati per le formazioni giovanili della Rivierabanca impegnate nello scorso turno di campionato. Vince l'U19 Eccellenza RBR/Angels che ottiene un successo a Fidenza nella prima giornata della fase nazionale "girone titolo" e rimane imbattuta, referto rosa anche per l'U15 Gold RBR/IBR che alla Carim supera Argenta nella prima giornata del girone di ritorno della prima fase.

U19 ECCELLENZA

Fidenza-RBR/Angels Santarcangelo 88-99 (parziali 21-29, 40-48, 71-82)

TABELLINO FIDENZA: Casu, Rarsotti, Ramponi 14, Miaachi, Sabotig 18, Paterlini 5, Trevisan, Miaschi 3, Taddei 10, Arbidans 22, Biorac 8, Montanari 8. All. Morocutti.

TABELLINO RBR/ANGELS: Carletti 7, Mancini 4, Morandotti 2, Nuvoli 5, Karpuzi, Ballarini, Scarponi 32, Fabiani 4, James 26, Buzzone 15, Rossi 4. All. Ferrari.

Prima partita nella seconda fase per i nostri gialloblù che affrontato subito una lunga trasferta per affrontare Fidenza.

Subito battaglia in un match pieno di intensità ed a ritmi alti, con i nostri ragazzi che mettono fin dall'inizio la testa avanti con grande determinazione. Fidenza però non molla e resta attaccata ricucendo sempre di più il gap sfruttando le palle perse dei gialloblù; RBR/Angels nonostante tutto sistema l’attacco creando ottime azioni che ristabiliscono il vantaggio, offre una bellissima prestazione corale guidata da Scarponi e James e si stringe in difesa nel finale strappando una grande vittoria.

U15 GOLD

RBR/IBR-Argenta 62-46 (parziali 19-6, 37-22, 52-35)

TABELLINO RBR/IBR: Lisi 20, Valmaggi 10, Curci 3, Antolini, Amaroli 4, Toni, Pennisi, Pederboni 7, Zanni 6, De Gregori 12, Sabbioni, Zoffoli. All. Gollinucci, Miriello.

Ottima vittoria per l'U15 Gold RBR/IBR contro Argenta.

La squadra di casa parte subito forte mostrando un buon basket sia in fase difensiva che offensiva. Si va all'intervallo con RBR/IBR in vantaggio per 37-22.

Nel terzo quarto i Warriors non si fermano e provano ad aumentare le distanze attraverso un ottimo attacco. Nell'ultimo quarto la squadra di casa concede, complice diverse palle perse, qualche punto alla squadra ospite, ma un ottimo giro palla ed una buona difesa permettono di catturare diversi rimbalzi di squadra e consentono a RBR/IBR di vincere la partita per 62-46.

La prossima partita è in trasferta, il 2 aprile alle 20.15 contro Grifo.