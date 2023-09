Rivierabanca Rimini-Fortitudo Bologna anticipata a sabato 7 ottobre, tutte le info

In vista dell'esordio casalingo di campionato Rivierabanca Basket Rimini comunica quanto segue:

Spostamento partita

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive impone lo spostamento del match contro la Fortitudo Bologna da domenica 8 ottobre ore 18:00 a sabato 7 ottobre alle 20,30 sempre al Palasport Flaminio.

Costo dei biglietti

Come già preannunciato in fase di campagna abbonamenti i biglietti di alcune partite subiranno delle variazioni, ecco quindi i prezzi dei singoli biglietti per il match contro Fortitudo Bologna:

- Curve e laterali 18 euro intero, 10 euro ridotto

- Poltroncine rosse 28 euro intero, 10 euro ridotto

- Poltroncine bianche 40 euro intero, 20 euro ridotto

- Parterre 60 euro

I biglietti potranno essere acquistati a partire da giovedì 28 settembre presso la sede al Flaminio, da Tabaccheria Pruccoli e Millenium Bar Tabacchi.

Non è prevista la vendita on line.

Nel frattempo continua la campagna abbonamenti, che proseguirà fino alla seconda partita casalinga che si giocherà il 15 ottobre contro Verona.