Derby con Fortitudo, coach Zambelli: "Sarà una partita prestigiosa. Avversari con qualità in tutti i ruoli"

Subito un big match per l'esordio casalingo in campionato, nella seconda stagione in serie A2, per la Rivierabanca Basket Rimini. Nell'anticipo del sabato (7 ottobre), con palla a due alle 20,30, i biancorossi ospitano al Flaminio la Flats Service Fortitudo Bologna. A raccontare la vigilia sono l'assistente allenatore Maurzo Zambelli e il giocatore Simon Anumba. Il match è valido per il 2° turno.

Ecco un estratto delle parole di coach Mauro Zambelli: “Sarà una partita prestigiosa, a prescindere dal valore di classifica, visto che siamo alla seconda giornata, in una cornice di pubblico che sono sicuro sarà fantastica. Bologna ha iniziato bene, vincendo in maniera convincente contro Chiusi. Noi faremo di tutto per riscattare la prestazione di Piacenza. La Fortitudo ha qualità in tutti i ruoli, ha grande stazza, soprattutto magari sugli esterni possono vantare chili e centimetri più di noi. Sarà necessario un grande approccio difensivo. Questa settimana abbiamo avuto quasi sempre tutti a disposizione, questo ci ha permesso di aumentare il volume della seduta e allungare gli allenamenti con una qualità superiore”.

Così Simon Anumba, in un riassunto delle sue dichiarazioni: “E' una partita che il pubblico attende, la fortuna nostra è che la giochiamo in casa, con il pubblico dalla nostra parte. Rispetto a Piacenza difensivamente dovremo essere più aggressivi, mettere più pressione sulla palla e ruotare sulle penetrazioni più velocemente. L'appuntamento con il Flaminio mi è mancato molto, mi aspetto un tifo come l'anno scorso e anzi anche di più, visto l'andamento degli abbonamenti. Abbiamo bisogno del nostro fattore campo, che sappiamo qui a Rimini essere molto importante”.

Segui il video su Youtube per tutte le dichiarazioni alla vigilia del match!