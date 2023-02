Rivierabanca: Settimana perfetta per le giovanili biancorosse

Una settimana da incorniciare. Le squadre d’Eccellenza della Rinascita Basket Rimini calano il tris. Percorso perfetto, con tutte le selezioni che vincono. Gli junior si impongono in trasferta sul campo di Umbertide. Successo esterno anche per l’Under 17. E l’Under 15 si impone a Bologna. Questi i prossimi impegni delle squadre. Under 19 d’Eccellenza: lunedì (20 febbraio) al palaSgr alle 21 contro Bramante Basket Pesaro. Under 17 d’Eccellenza: sabato (18 febbraio) al PalaSgr alle 20 contro Parma Basket. Under 15 d’Eccellenza: sabato 18 febbraio (alle 17) sul campo del Raggiosolaris Faenza.

UNDER 19 ECCELLENZA

Fratta Umbertide-Angels/RBR 54-80 (18-24, 12-19, 20-17, 4-20)

Umbertide: Giornelli 15, Crispoltoni A. ne, Fiorucci 13, Babucci 2, Pelloni G. 22, Monsignori 1, Guidi, Borzelletti ne, Luzzi, Sierini ne, Pelloni L. 1, Mariotti ne. All.: Crispoltoni M.

Angels/RBR: Antonini 3, Bonfè, Panzeri, Mulazzani 5, Benzi 10, Rossi 5, Macaru 27, Lombardi 4, Mari, Morandotti 10, Sirri 14, Baldiserri 2. All.: Bernardi.

Gli Angels Santarcangelo sbancano Umbertide dopo un timido primo quarto. La partita da lì non ha più avuto storia con gli uomini di coach Bernardi che prendono il largo man mano. I padroni di casa con una prestazione generosa hanno tentato il tutto per tutto ma alla lunga gli Angels RBR fanno valere le proprie caratteristiche e si portano a casa il referto rosa. Sugli scudi Massimo Macaru, autore di una prestazione di 27 punti.

UNDER 17 ECCELLENZA

Pontevecchio-Angels/RBR 40-56 (14-22, 6-11, 7-10, 13-13)

Angels/RBR: Antolini, Godenzini, Baschetti 4, Frisoni 12, Lisi, Innocenti 9, Di Giacomo 6,

De Gregori 11, Curci 3, Amati 6, Amaroli 2, Pansolini 3. All.: Brugè Ass.: Miriello.

Grandissima prestazione per i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza in trasferta contro Pontevecchio. Gli Angels partono subito forte creando delle ottime giocate offensive. La squadra di coach Brugè continua a spingere sull’acceleratore andando in vantaggio all’intervallo lungo sul punteggio di 20-33.

Dal ritorno degli spogliatoi si continua a vedere una grande prestazione non solo in attacco ma anche difesa tenendo gli 1 contro 1 della squadra di casa. Negli ultimi minuti gli Angels faticano a fare canestro contro una 1-3-1 di Pontevecchio, ma alla fine saranno i primi a portarsi a casa il foglio rosa valido per la prima giornata della seconda fase. Da domani si ritorna in palestra continuando la crescita mostrata nelle ultime gare e preparando la prossima partita, che sarà sabato 18 febbraio alle 20 al Pala SGR contro Parma.

UNDER 15 ECCELLENZA

Stars Basket-IBR/RBR 51-64 (12-12, 15-20, 8-13, 16-19)

IBR/RBR: Tassani 10, Almasi 4, San Martini 6, Cervetti 2, Longo 7, Arcangeli, Ruggeri 22, Nanni, Ronci 6, Ciancarelli 3, Ricci 4, Tura. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci, Verni.

Vittoria in trasferta a Bologna per gli Under 15 Eccellenza IBR/RBR. Inizio di partita equilibrato, entrambe le squadre giocano in maniera ordinata e non concedono canestri facili agli avversari. Il primo quarto finisce in parità con il punteggio di 12-12. I bolognesi si rivelano una squadra estremamente tattica e in fase offensiva grazie ai numerosi blocchi sul palleggiatore creano scompiglio nella difesa di Rimini che però è brava ad adattarsi velocemente. IBR migliora le percentuali in attacco e si porta in vantaggio chiudendo il primo tempo avanti 27-32.

Nel secondo tempo gli Stars provano a giocarsi la carta della difesa a zona che i nostri Warriors non sono abituati ad affrontare, grazie alle indicazioni dello staff tecnico Rimini riesce a trovare comunque un modo efficace per realizzare e per aumentare il proprio vantaggio. Vince Rimini con il risultato di 51-64.