Rbr High Five, show delle scuole al Flaminio

Va ai “ragionieri” la prima edizione del torneo scolastico riportato in vita da Rinascita Basket Rimini e Rivierabanca. Per la precisione va ai “ragionieri” e alle “liceali”. Si perché le finalissime di mercoledì (3 maggio) hanno visto imporsi, prima le biancorosse del Liceo Volta - Fellini di Riccione, poi i biancoverdi dell’Ites Valturio di Rimini.

In una bella cornice di pubblico con la tifoseria del Liceo Einstein organizzata in vero stile Barrio, sono scese in campo le ragazze del Volta-Fellini opposte a quelle del Liceo Einstein in un match equilibratissimo fino all’ultimo secondo. In campo Chiara Curzi, Mvp del match guida le sue compagne alla vittoria, dopo diversi ribaltamenti di risultato. Vincono per 46-45 le ragazze guidate simbolicamente in panchina da Alessandro Scarponi e Ursulo D’Almeida, mentre Simon Anumba era attivissimo sulla panca dell’Einstein.

In campo maschile invece a fare da eco alla vittoria dell’Ites Valturio sono i 34 punti segnati da Lorenzo del Fabbro che non hanno lasciato scampo ai biancoblu del Serpieri. Meravigliose e da segnalare entrambe le tifoserie dei due Istituti che si sono date battaglia a suon di cori sugli spalti.

In campo dopo la palla a due di Andrea Tassinari, il Serpieri con Fabbri, Benzi, Guiducci e Panzeri era arrivato fino al +13 sciogliendosi improvvisamente e lasciando strada all’aggressività dei Verdi che produce così il risultato finale di 77-60.



Mvp dei match Chiara Curzi e Lorenzo Del Fabbro.

Vincono la gara del tiro da tre: Federico (IBR - Serpieri) e Caterina ( Happy Basket - Serpieri).

È stata una bella mattinata, piena di giochi, musica, cibo, risate.

Questo il commento del direttore marketing e comunicazione di Rbr Simone Campanati: “Ringrazio Rivierabanca che ci ha aiutati a creare questo progetto e per essere stata presente ieri alle premiazioni finali. Questo era un primo anno, un modo per ricominciare a creare qualcosa che non c’era più. Un primo anno in cui tastare il polso di un mondo importante come quello scolastico. Devo dire che le insegnanti di educazione fisica hanno fatto davvero di tutto per aiutarci, un lavoro prezioso è interessato e le ringrazio davvero tanto. Voglio dire bravi in primis ai ragazzi che hanno organizzato con me, Gaia e Ciro l’evento. Abbiamo fatto 12 lezioni di marketing e comunicazione, 3 in ogni scuola per portare il progetto al Flaminio e molti di loro si sono attivati dal Memorial Papini a questo evento. Infine voglio dire “amazingshow” alle tifoserie delle scuole per lo spettacolo che hanno creato al Flaminio. Si crescerà sempre di più, vedendo la voglia di vincere dei ragazzi in campo, posso dire che il torneo scolastico di basket è già tornato e crescerà sempre di più”.