Rivierabanca in trasferta a Mantova per tornare alle vittoria

All’andata, spinta da un Jazz Johnson in assetto da 27 punti, la Rivierabanca Rimini si impose con il risultato di 79-72. Ora per il 21° turno della serie A2 i biancorossi vanno in trasferta sul campo della Staff Mantova. Palla a due in programma alle 17. Mantova è reduce da tre sconfitte consecutive, contro Chieti, Pistoia e l’ultima con Udine (finale 73-65). La squadra fin qui ha un bottino di 14 punti, con un bilancio di 7 vittorie e 13 sconfitte. Anthony Miles è il miglior marcatore, con una media di 18,3 punti a gara. Ma vanno in doppia cifra anche Giovanni Veronesi (12,2) e Laquinton Ross (12). Rispetto all’andata è stato aggiunto il centro Antonio Iannuzzi, mentre il centro Thioune è passato a Chieti. Addio a stagione in corso anche con il play, riminese doc, Matteo Palermo che aveva visto il suo avvio condizionato da problemi di natura fisica. Staff Mantova segna 74,5 punti di media, con un 47% da due punti e il 35% da tre punti come l’Rbr.

Cabina di regia affidata al giovane Andrea Calzavara, classe 2001 scuola Robur Varese, all'esordio in serie A2. Reduce dai playoff in Serie B a Pavia, sta guadagnando sempre più responsabilità in questa sua avventura mantovana.

Guardia titolare è Anthony Miles, americano classe 1989 alla sua sesta stagione consecutiva in Italia, sempre in Serie A2. Autentico funambolo sempre pronto a tirare o giocarsi l'1vs1, è il miglior marcatore dei suoi con oltre 18 punti di media. Slot del '3' occupato da Riccardo Cortese, classe 1986 specialista del tiro da tre punti che può giocare anche da '4'. Scuola Fortitudo, è il capitano della Staff, con cui è arrivato alla terza stagione consecutiva.

Al suo posto, spesso anche in quintetto titolare, troviamo il bresciano classe 1998 Giovanni Veronesi, alla quarta stagione in serie A2 dopo le esperienze con Agrigento e Latina. Attaccante micidiale, capace di segnare anche 40 punti in una partita (24/04/2022 Latina-Urania Milano), è l'anima della squadra grazie all'energia che trasmette sul parquet.

Salendo di centimetri c'è Laquinton Ross, classe 1991 che ritrova il campionato italiano a 6 anni di distanza, quando nel biennio 2014-2016 vestì le maglie di Pesaro e Cantù. Giocatore molto bravo in isolamento, ma anche creativo dal palleggio: ottimo tocco dalla media distanza, riesce spesso ad attaccare avversari più grossi di lui. Nel ruolo di centro c’è Antonio Iannuzzi, classe 1991, per 208 centimetri. E’ arrivato alla fine del mese di dicembre e vanta un lungo curriculum. Aveva inizio la sua stagione alla Juvi Cremona, nel girone Verde della serie A2, ed è ritornato a Mantova a pochi mesi distanza dal suo addio avvenuto al termine della stagione 2021/2022.

Dalla panchina, per il reparto lunghi, esce Giga Janelidze, italo-georgiano classe 1995 che ha diviso la propria attività giovanile tra Rimini e Casalpusterlengo. Da 8 stagioni stabilmente in questo campionato, può essere utilizzato come '4' nei quintetti pesanti: ottimo tiratore dalla media distanza, si fa notare anche per le sue doti atletiche nei pressi del ferro.

Nel ruolo di '5' c’è anche Alessandro Morgillo, centro classe 1999 che parte dalla panchina. Ottimo gregario aggiunto al roster a stagione iniziata, dopo aver disputato la Supercoppa a Piacenza, è molto duro nelle situazioni di aiuto e porta ottimi blocchi per gli esterni.

Completa il roster Martino Criconia, guardia classe 1998 prodotto del settore giovanile Reyer Venezia. Reduce dalla cavalcata di Chiusi, interrotta solo in semifinale playoff, è un ottimo tiratore da tre punti che può, all'occorrenza, giocare anche come playmaker. La sua forza principale, però, è la difesa, come dimostra la costante marcatura sul miglior giocatore avversario.