La Rivierabanca inizia la preparazione: Pronti ad una grande stagione

Volti sorridenti e subito tanto desiderio di fare gruppo in casa RivieraBanca Basket Rimini. Alle 9 del mattino spaccate, nel lunedì di vigilia al Ferragosto, si è aperta ufficialmente la stagione 2023/2024 di Rbr, prossima a disputare il suo secondo anno di serie A2, dopo i playoff raggiunti da matricola durante lo scorso campionato. Agli ordini di coach Mattia Ferrari e del suo staff, la nuova squadra si è ritrovata al Pala SGR di Santarcangelo di Romagna per cominciare il percorso di preparazione che la porterà all'esordio di campionato in agenda in prossimo 1° ottobre sul campo dell'Assigeco Piacenza. Già tutto al lavoro il gruppo squadra, ad eccezione di Justin Johnson che sta sbrigando le ultime pratiche per ottenere il visto negli Stati Uniti, il suo arrivo è atteso come da programma durante i prossimi giorni.

Dopo il primo ritrovo in compagnia di domenica sera tra i tavoli del Barrumba nel cuore dell'estate riminese, il gruppo è stato subito affidato alle cure del preparatore atletico Marco Bernardi, spetterà a lui ora il compito di accendere i motori della nuova RivieraBanca. Il gruppo si è spostato in principio di seduta sull'erba esterna del campo sportivo, per attività di preparazione atletica e corsa, dopodiché i ragazzi si sono intrattenuti sul parquet per iniziare a prendere confidenza con il ferro, nella prima seduta di tiro. Presente anche una rappresentanza dei tifosi del “Barrio”, che hanno subito voluto scattare la foto inaugurale con la nuova squadra.

Per questa prima fase di preparazione, RivieraBanca Basket Rimini proseguirà con le sedute di allenamento nella sede del Pala SGR a Santarcangelo. I primi due giorni prevedono doppia seduta, con preparazione atletica al mattino e lavoro in sala pesi nel pomeriggio. Mercoledì il primo allenamento con il pallone agli ordini di coach Mattia Ferrari.

E' proprio coach Mattia Ferrari a fare il punto della situazione in questa partenza: “La prima settimana sarà sicuramente di riattivazione, di ripresa di contatto con la fatica, con i movimenti cestistici. Non abbiamo ancora la squadra al completo perché aspettiamo Johnson, per cui i primi giorni serviranno per testare il livello di condizione dei giocatori e iniziare a vedere come ci muoviamo sul campo insieme aspettando l'arrivo di Justin. I primi giorni saranno completamente in mano a Marco Bernardi, nei primi due giorni lavoreremo solo dal punto di vista atletico e fisico, poi da mercoledì inizieremo a inserire la palla gradatamente con un paio di allenamenti senza contatto, continuando la parte di preparazione finché Marco non mi dirà che siamo pronti per provare a fare un allenamento completo di pallacanestro. Abbiamo iniziato presto perché vogliamo avere un avvio graduale, per avere la possibilità di portare i giocatori in condizione senza andare a forzare rischiando qualsiasi tipo di problematica fisica”.