La RivieraBanca inizia la preparazione verso la serie A2. C'è il nuovo capitano, la fascia va ad Arrigoni

La RivieraBanca inizia il cammino che porterà all'esordio in serie A2. La squadra, compresi i due nuovi americani, ha iniziato a lavorare in palestra agli ordini di coach Mattia Ferrari dopo aver espletato le visite mediche di routine. Tra le prime incombenze anche la scelta del nuovo capitano, dopo le scarpe appese al chiodo da parte di Tommaso Rinaldi, con la fascia che passa a Marco Arrigoni.

Marco, come ti senti a ricoprire questo incarico nel gruppo?

"Sono molto orgoglioso, non sarà facile ma sicuramente stimolante. Tommaso Rinaldi ha lasciato un'eredità importante, mi spronerà a fare meglio tutti i giorni cercando di capire ulteriormente l'ambiente Rbr".

Come ti rapporterai coi tuoi compagni da capitano?

"L'anno scorso ho avuto la fortuna di imparare da un vero riminese come Tommaso l'approcciarsi al mondo biancorosso, oltre a quanto mi ha insegnato un riminese adottato come Eugenio Rivali. Entrambi hanno lasciato qualcosa d'importante, spero di migliorare in qualche situazione però portando sempre entusiasmo e soprattutto serietà. Ci siamo guadagnati la serie A2, vogliamo tenercela stretta".

E' ufficialmente iniziata la preparazione, come hai visto il gruppo per la prima volta al completo?

"Ho avuto buone sensazioni, credo che i due americani s'integreranno al meglio e sarà mio compito da capitano farli sentire a casa. Anche il resto della squadra è composto da bravi ragazzi con la testa sulle spalle, penso sarà molto facile creare un bel gruppo, sicuramente più difficile un gruppo vincente ma abbiamo tutte le possibilità per farlo".