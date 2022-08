RivieraBanca scalda i motori per l'inizio di stagione: allenamenti a Santarcangelo, poi torneo a Lignano

Inizia la stagione ed ecco le date che portano verso l’inizio del campionato di RivieraBanca Basket Rimini. Prossima all'esordio in serie A2. Si inizia nelle giornate del 18, 19 e 20 agosto con le visite mediche ed i test fisici. Il 22 agosto si vola al PalaSgr di Santarcangelo per entrare in campo con coach Ferrari ed il suo staff. Arriva il primo settembre e la squadra parte per 3 giorni di ritiro e torneo. A Lignano Sabbiadoro va in scena il memorial Bortoluzzi insieme a Ueb Cividale, Pallacanestro Forlì 2.015 e Skrlijevo. Il 10 settembre inizia la stagione ufficiale: esordio in Supercoppa alla Milwaukee Arena di Cento contro Benedetto XIV Cento. 14 settembre: questa la data da segnare per la prima casalinga, contro Basket Ravenna Piero Manetti. Sabato 17 settembre sarà la volta del primo derby dell’anno, al PalaGalassi contro Pallacanestro Forlì 2.015.