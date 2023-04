Rivierabanca: Il quarto turno della Fase a Orologio regala la trasferta a Latina

Il primo round, al Flaminio, era andato alla Benacquista. Nel quarto turno della fase a orologio della serie A2, prima di ritorno, la Rivierabanca va in trasferta sul parquet di Latina. Si riparte dal ko (73-69) di quella che si è trasformata in una partita condizionante: è in quel match che si sono infatti sommati gli infortuni di Derek Ogbeide, Davide Meluzzi e capitan Bedetti. Da li in avanti nulla è più stato come prima: l’Rbr è entrata in un clima di perenne emergenza infermeria tant’è che nel nuovo match tutto resterà immutato. Tutti e tre i giocatori saranno ancora out anche in questo nuovo turno della seconda fase. Si gioca sabato (22 aprile) con palla a due alle 19. All’andata nel 73-69 furono decisivi i 20 punti di Cleaves uniti ai 17 di Moretti e i 13 di Rodriguez. Nei successivi due turni questo il ruolino di marcia della Benacquista: Latina-Chiusi 75-69 e nell’ultimo turno Nardò-Latina 76-71.

In cabina di regia parte titolare Yancarlos Rodriguez, play di 187 centimetri, classe 1994. Cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, lo scorso anno ha giocato a Treviglio. Si tratta di una delle principali bocche di fuoco. Al suo fianco c’è Andy Cleaves, volto ben conosciuto da Rimini visti i due match giocati contro quando era a Ferrara, ha ottime capacità al tiro da tre punti, ma unisce anche buoni mezzi atletici per andare in penetrazione. Sarà l’obiettivo numero uno da fermare per la difesa di coach Mattia Ferrari. Nel ruolo di ala piccola titolare scende in campo Kenneth Viglianisi, guardia/ala, classe 1992, con un lunghissimo curriculum. Ha giocato anche a Reggio Emilia, Torino Tortona e Trapani. E’ uno tra i migliori difensori della squadra, vanta grande esperienza, si sposa bene con i giochi del coach. Sotto canestro il ruolo di ala grande è occupato dal bulgaro Ivan Alipiev, alla prima esperienza in serie A2, classe 1999, ha un rilascio veloce della palla e gioca bene fronte canestro. A chiudere i titolari nel ruolo di pivot Abdel Fall, classe 1991, 202 centimetri, eclettico, intelligente e anche se non altissimo per il ruolo è sempre molto roccioso. Ha un buon tiro dalla media.



Passando ai cambi, il play dalla panchina è Giordano Durante, classe 2002, rapido in campo aperto, molto efficace nei giochi di penetra e scarica. Unisce anche un affidabile tiro da tre. Cambio degli esterni Salvatore Parrillo, classe 1992, altro giocatore molto esperto per la categoria, si è fatto largo nella sua carriera anche in serie A1 con le divise prima di Cantù e poi di Brescia. Staziona nei ruoli di play/guardia. Ala piccola è Alberto Cacace, classe 1996, si è meritato il salto di categoria dopo una stagione da leader in serie B ad Ancona, ha dalla sua una grande forza fisica. Sotto i tabelloni ala/centro Alexander Cicchetti, nato nel 1998, ha avuto lunghi trascorsi con l’Eurobasket Roma è un giocatore di energia. Infine a chiudere il roster come cambio del centro Samuele Moretti, nato nel 1999, non raggiunge nemmeno i due metri ma è un ottimo rimbalzista e l’anno scorso era stato protagonista nelle fila di San Severo.