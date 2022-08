Rbr: comincia la stagione, le date della preseason biancorossa

E' partita ufficialmente la stagione della Rivierabanca basket Rimini. Gli uomini di coach Ferrari sono a lavoro al PalaSGR di Santarcangelo per mettere benzina nelle gambe e iniziare a trovare le prime alchimie di squadra in un roster fortemente cambiato dopo la storica promozione della passata stagione.

Il primo settembre i biancorossi partiranno per 3 giorni di ritiro e torneo a Lignano Sabbiadoro dove va in scena il Memorial Bortoluzzi insieme a UEB Cividale, Pallacanestro Forlì 2.015 e Skrlijevo.Il 10 settembre inizia la stagione ufficiale: esordio in Supercoppa alla Milwaukee Arena di Cento contro Benedetto XIV Cento.

Il 14 settembre, questa la data da segnare per la prima casalinga, contro Basket Ravenna Piero Manetti. Sabato 17 settembre sarà la volta del primo derby dell’anno, al PalaGalassi contro Pallacanestro Forlì 2.015.