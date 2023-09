La RivieraBanca lotta ma non basta, ko nell'amichevole di lusso contro Reggio Emilia di serie A1

Buon allenamento per la RivieraBanca sul campo di Cavezzo, al cospetto della Unahotels Reggio Emilia di serie A1. Si fa sentire la differenza di categoria nel risultato finale (97-63), ma dopo una partenza difficile l'Rbr trova comunque degli spunti interessanti nonostante l'evidente gap fisico, come l'ottima reazione tra la fine del primo e per tutto il secondo quarto anche vinto con il parziale di 13-14. Coach Mattia Ferrari deve fare a meno nel match sia di Anumba sia di Abba. A chiudere in doppia cifra Scarponi e Simioni (13) e Johnson (12). Ora per Rimini appuntamento per sabato (alle 21) al Flaminio quando ci sarà il primo match ufficiale della stagione contro l'Umana Chiusi, nella prima giornata della Supercoppa di serie A2.

Quintetto standard per coach Mattia Ferrari con Grande, Marks, Scarponi, Johnson e Simioni. In avvio si sente la differenza fisica e Reggio tira con statistiche elevate, poi però la RivieraBanca ha un'ottima reazione nel finale di quarto. Apre Vitali 3-0, poi l'Unahotels si fa cullare da Hervey e Galloway. Dopo 3' il tabellone indica 11-2, con Rimini che fatica a trovare le contromisure e patisce la pressione difensiva degli emiliani soprattutto sul primo passaggio. E' Simioni a sbloccare la truppa 11-5. Poi Johnson, ex di turno, fa valere la sua esperienza e segna 6 punti in fila. A chiudere il quarto Masciadri dai liberi per il 28-15.

La produzione offensiva della Unahotels rallenta. E la RivieraBanca trova fiducia, fino a imporsi di un punto nel secondo quarto. Ad aprire la seconda frazione Tassinari 28-17, poi Simioni segna due triple importanti per il -10 (30-20) e per il -8 (35-27). Reggio Emilia piazza un parziale di 6-0 (41-27), ma con Marks l'Rbr chiude il primo tempo con un gap limitato ai -12 (41-29). Da segnalare la vittoria dei riminesi nel secondo periodo per 13-14. Rimini che all'intervallo chiude con il 31% al tiro dal campo e sotto a rimbalzo 21-18.

Nella ripresa Reggio Emilia torna a difendere forte, a tutto campo. La differenza di categoria si fa sentire: Galloway per il +20 (51-31). Le fiammate di Johnson non bastano e il divario si amplifica: 67-37 con la tripla dall'angolo di Chillo e anche massimo vantaggio sul 73-38 con Faye. Chiude il quarto Scarponi per il 73-40.

Marks si sblocca con la tripla del -30 (73-43). Poi Rimini trova due belle fiammate con Tomassini, ma Reggio torna a carburare con la tripla dall'angolo di Gallowey per l'82-50. Negli ultimi 5 minuti si entra in garbage time: dopo l'87-50 di Smith, Rimini infila tre triple in fila (due Scarponi, una Masciadri) per un 9-0 che vale l'87-59. Reggio incrementa ancora il vantaggio, poi Simioni chiude il match per il 97-63 finale.

Unahotels Reggio Emilia – RivieraBanca Rimini 97-63 (28-15, 41-29, 73-40)

UNAHOTELS: Weber 9, Cipolla, Hervey 18, Suljanovic 2, Galloway 14, Faye 9, Smith 8, Uglietti 2, Atkins 9, Vitali 17, Grant 6, Chillo 3. All.: Priftis. Ass.: Mangone, Rossetti.

RIVIERABANCA: Tassinari 2, Marks 5, Bonfè, Grande 4, Tomassini 7, Scarponi 13, Masciadri 7, Mari, Johnson 12, Simioni 13. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli, Middleton.