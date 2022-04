La Rivierabanca si cimenta nel wheelchair, la sfida con gli amici di Nts diventa più difficile del previsto

Divertimento, voglia di imparare ed una grande passione comune per la pallacanestro: questi i principali ingredienti di successo per la serata "Molto amici", che ieri sera al PalaFlaminio ha visto i biancorossi di RivieraBanca Basket Rimini condividere il campo con gli amici di Nts Riviera Basket Rimini, la squadra di basket in carrozzina della nostra città.

L'evento-partita ha avuto un buon seguito di pubblico, sia presente al palazzetto sia collegato alla diretta sulla nostra pagina Facebook, che ringraziamo per l'interesse a questa originale iniziativa, ed ha visto i biancorossi sedersi sulle carrozzine per conoscere i fondamentali del wheelchair basket, uno sport che per RivieraBanca s'è rivelato più difficile del previsto: nel primo tempo, infatti, la maggiore esperienza degli "ospiti" ha fatto, e non poco, la differenza, mentre nel secondo tempo con le squadre mischiate c'è stato decisamente più equilibrio.

Al di là del risultato sul campo, però, rimane soprattutto l'inizio proficuo di un rapporto con Nts Riviera Basket Rimini che ci auguriamo possa proseguire e crescere nel futuro: cogliamo l'occasione per comunicare che saranno ospiti al PalaFlaminio in occasione del big match contro Npc Rieti giovedì 5 maggio.

Per la realizzazione di questo evento ringraziamo tutte le persone che si sono rese disponibili, dai ragazzi dello staff ai custodi del palazzetto senza dimenticare i fotografi Alfio Sgroi e Simone Marcaccini, dai cui scatti emergono le risate ed il divertimento dei protagonisti in campo, oltre agli sponsor Ristorante Zodiaco, Birra Amarcord, Cantina Fiammetta e Birgo Burger che ci hanno permesso di passare un bel 'terzo tempo' tutti insieme.

Grazie, infine, proprio agli amici di Nts Riviera Basket Rimini che ci hanno dato una grandissima dimostrazione di amore per la pallacanestro ed a cui rivolgiamo grandi e sinceri auguri per la crescita del movimento del basket in carrozzina, per il quale saremo al loro fianco.