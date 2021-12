La Rivierabanca Rimini batte Montegranaro, coach Ferrari: " Complimenti a Montegranaro, vittoria sofferta"

La Rivierabanca Rimini continua a vincere. Anche sull'ostico parquet di Montegranaro, i ragazzi di coach Ferrari battono una combattiva Sutor. Coach Mattia Ferrari soddisfatto al termine della sfida:

"Bisogna fare i complimenti a Montegranaro perchè ha giocato una partita molto importante, ma d'altronde lo avevo detto alla squadra ed in sede di presentazione che venire qua a vincere non era semplice: lo dimostravano le vittorie finali di Rieti ed Ancona, anche a Faenza la squadra mi era sembrata assolutamente in crescita. Sono contento per aver portato a casa la partita ed aver distribuito il minutaggio, abbiamo giocato contro Montegranaro che tira col 50% da tre punti. Se devo essere onesto, nel secondo tempo è vero che non abbiamo mai ammazzato la gara però secondo me la partita non è mai stata in discussione: questo mi ha permesso di dare minuti più o meno a tutti e fare qualche prova, dobbiamo anche pensare alle tre partite in una settimana. Vado a casa molto più contento di quello che dice il punteggio, abbiamo vinto un'altra partita in trasferta ed adesso dobbiamo mettere la testa alla partita molto importante di mercoledì contro Senigallia che ci ha già battuto in prestagione".

Torniamo al Flaminio con fiducia ed energia

"Siamo sempre fiduciosi, giocheremo una partita tosta come lo sono tutte quelle del nostro girone, contro un avversario molto solido e per adesso protagonista un po' inaspettato di questo campionato. Adesso mettiamo da parte questa vittoria e domani pomeriggio ci ritroviamo cominciando a pensare a Senigallia: in due giorni cerchiamo di preparare qualcosa che ci aiuti ad essere una squadra pronta a giocare la partita di mercoledì."

Appuntemento per la Rivierabanca mercoledi 8 dicembre nel turno infrasettimanale.