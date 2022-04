Storia, 70 soci e un pool di sponsor. La Rivierabanca non si nasconde più: "Abbiamo il budget per l'A2"

Il budget per la serie A2? “Non voglio esagerare, ma noi siamo pronti. Abbiamo un pubblico importante e una società ambiziosa”. Parola del general manager della Rivierabanca Basket Rimini Davide Turci. Ormai il basket non si nasconde più e in vista della partita di domenica, contro Montegranaro, chiama ancora una volta a rapporto il pubblico delle grandi occasioni: “Invitiamo tutti a tifare per i nostri ragazzi – è l’appello del gm Davide Turci -, anche perché non sarà una partita così facile come racconta la carta, non stiamo benissimo fisicamente e Montegranaro arriverà con extra stimoli in quanto deve lottare per la salvezza”.

Sarà un cammino lungo, ma Rimini ci crede: “Questo mese di aprile sarà chiave per capire – è l’analisi del general manager -, di sicuro saremo nel lotto delle prime quattro, noi, Roseto, e le due Rieti. Ma tutto passa dai playoff e bisogna arrivare pronti per allora: saranno sfide al meglio delle cinque per quarti, semi e finale”.

Con Rinaldi ko, Tassinari in forse, con Montegranaro servirà il pubblico delle grandi occasioni: “Finalmente andando verso il ritorno alla normalità – conclude il general manager -, avremo ospiti i ragazzini del settore giovanile di Miramare, Coriano, Tiberius. E saranno con noi anche i ragazzi del New Rimini Baseball. Naturalmente aspettiamo poi il nostro zoccolo duro”.