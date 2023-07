La Rbr si rinforza sotto canestro: Adamu Adam Abba è il nuovo centro biancorosso

RivieraBanca Basket Rimini comunica di aver raggiunto un accordo con l'atleta Adamu Adam Abba, centro, di 204 centimetri, reduce da tre stagioni in serie B nonostante la giovanissima età.

Nato il 25 maggio del 2004, di nazionalità nigeriana ma di formazione italiana, Abba proviene dal Lissone Interni Monza Brianza dove ha accumulato esperienza senior dopo essere partito dalle giovanili della Pallacanestro Vado Ligure.

Abba è un atleta futuribile, a cui Rbr dedica un'opportunità, nello spirito di poter essere la piazza giusta per poter lanciare un giovane dalle imponenti doti fisiche ma che avrà bisogno di intraprendere un percorso di crescita. Durante gli scorsi giorni, il centro ha preso parte a un ritiro con la nazionale sperimentale della Nigeria, scendendo in campo in una serie di match della Coppa d'Africa.

Durante la stagione 2022/2023 ha totalizzato nelle 30 partite di stagione regolare con la Lissone Interni 4,6 punti di media in 17 minuti di utilizzo. Nei due match dei playout la sua statistica è salita a 8,5 punti in 20', con 13 punti e 12 rimbalzi nel match decisivo contro Capo d'Orlando.

Adamu Adam arriva in Rbr con l'obiettivo di aumentare la competitività degli allenamenti, con il sogno di potersi nel processo di crescita ritagliare qualche minuto sul parquet. Il giovane prospetto sarà impiegato in doppio tesseramento anche nelle fila degli Angels Santarcangelo, nei tornei di serie C e Under 19 d'Eccellenza.

Questo il commento di coach Mattia Ferrari: “Si tratta di un ragazzo con una struttura fisica prestante, è un giocatore d'area, che in questo momento ha una buona propensione nell'andare a rimbalzo. Speriamo che possa iniziare con noi un percorso di crescita, per consentirgli a medio-lungo termine di poter giocare a un livello ancora più elevato rispetto quanto fatto fin qui. Confidiamo nel suo impegno per poter alzare il livello, l'atletismo e la competizione durante i nostri allenamenti”.