Serie B: La Rivierabanca cade a Ozzano. Coach Ferrari: "Giocato con la pancia piena, abbiamo fatto un disastro"

RivieraBanca Basket Rimini non riesce ad espugnare il Pala Arti Grafiche e Reggiani e deve cedere il referto rosa ai padroni di casa New Flying Balls Ozzano dopo una gara rimasta divertente ed in equilibrio per 25', poi l'allungo graduale ma costante degli emiliani cui i nostri biancorossi non sono riusciti a dare una forte risposta. Ora testa al derby di domenica prossima a Faenza, altra sfida molto importante e difficile.

Ritmi subito altissimi da entrambe le parti: Ceparano e Lasagni spingono avanti Ozzano, ma il gioco da tre punti di capitan Rinaldi e la bomba di Tassinari pareggiano i conti (10-10 al 3'). Scarponi e Tassinari lanciano RivieraBanca col tiro da tre punti, bravi però i padroni di casa a controbattere con i canestri di Chiappelli e le triple di Bonfiglio e Iattoni che valgono un nuovo vantaggio Ozzano (23-17 al 7'). Gli emiliani volano sul +8 grazie ai liberi di Lasagni e Klyuchnyk, Masciadri fa centro dalla lunga distanza ma è la conclusione vincente di Lasagni a chiudere il primo quarto (32-26).

Andamento decisamente diverso nel secondo quarto dove le due squadre segnano meno: Rimini prima accorcia coi canestri di Arrigoni e Scarponi e poi pareggia con una tripla di Tassinari (35-35 al 16'), ma Ozzano torna davanti coi liberi di Ceparano e Folli (39-37 al 18'). In chiusura di primo tempo i biancorossi sorpassano con Tassinari dalla lunga distanza, Folli e Chiappelli allungano nuovamente (46-41 al 19'), ma la bomba di Saccaggi manda tutti negli spogliatoi sul +1 per i padroni di casa (48-47).

Al rientro dagli spogliatoi Rimini ritrova la via del vantaggio grazie ad un doppio Rinaldi coadiuvato da Masciadri (53-56 al 24'), ma la schiacciata di Ceparano e la bomba di Chiappelli fanno +6 per i padroni di casa (62-56 al 27'). I biancorossi provano a reagire con i liberi di Rivali ed il canestro di Masciadri (65-62 al 29'), Ozzano però scappa nuovamente in chiusura di terzo quarto grazie al doppio giro in lunetta di Barattini e ad un solido Chiappelli (73-64).

Gli ultimi 10' si aprono con due canestri di Ceparano e Lasagni per il +13 Ozzano (77-64 al 31'), Tassinari non molla e spara la tripla insieme a Masciadri che segna da due (79-69 al 33'), ma i padroni di casa tornano a distanza di sicurezza dagli avversari grazie ad un super Lasagni (86-72 al 37'). Rimini ci prova con un doppio Rivali, ma ormai il tempo è dalla parte di Ozzano che gestisce il vantaggio fino alla sirena finale (92-81).

Sinermatic Ozzano - RivieraBanca Basket Rimini 92-81 (32-26, 16-21, 25-17, 19-17)

Sinermatic Ozzano: Simone Lasagni 18 (5/7, 2/4), Gioacchino Chiappelli 17 (6/9, 1/3), Alessandro Ceparano 16 (5/5, 1/3), Dimitri Klyuchnyk 12 (1/2, 1/3), Simone Bonfiglio 11 (2/3, 2/6), Riccardo Iattoni 8 (1/1, 2/4), Matteo Folli 6 (1/2, 0/1), Marco Barattini 4 (0/2, 0/1), Jacopo Landi 0 (0/0, 0/0), Nicola Cisbani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Dimitri Klyuchnyk 6) - Assist: 24 (Simone Lasagni, Gioacchino Chiappelli, Simone Bonfiglio 5)

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Tassinari 20 (1/5, 5/8), Stefano Masciadri 18 (4/6, 2/8), Marco Arrigoni 13 (4/8, 0/0), Tommaso Rinaldi 10 (4/4, 0/1), Eugenio Rivali 7 (2/4, 0/0), Alessandro Scarponi 5 (1/2, 1/4), Andrea Saccaggi 5 (0/0, 1/4), Francesco Bedetti 3 (1/3, 0/2), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0), Davide Carletti 0 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Stefano Masciadri 11) - Assist: 19 (Andrea Tassinari 9)

La dichiarazione di Coach Mattia Ferrari:

"E' successo quello che si temeva: arrivare con la pancia piena senza la reale capacità di dare un'impronta difensiva alla partita. Questo è successo nel primo quarto dove Ozzano è stata bravissima a correrci sopra, trovare conclusioni ed imporre quello che, penso, fosse la loro idea per questa partita. Piano piano siamo riusciti a ricucire lo strappo e nel terzo quarto abbiamo avuto anche la possibilità di mettere il naso avanti: sembrava una partita che potesse volgere dalla nostra parte ed invece non abbiamo capito i momenti, bisognava abbassare completamente i ritmi e pensare di andare avanti un punto alla volta. Questo non è successo ed Ozzano ha giocato un'ottima partita; per noi è sanguinosa la percentuale da due punti (53%) ed il fatto che abbiamo permesso loro di far circolare la palla in una maniera ci ha triturato. Non eravamo mai ben posizionati, i giocatori non si aiutavano e non ruotavano: abbiamo fatto un disastro, le colpe vanno divise coi meriti degli avversari però è sicuramente successo tutto quello che può succedere quando vinci una partita come domenica scorsa e poi arrivi qui scarico."

L'assenza di Mladenov ed i problemi di falli di Arrigoni e Rinaldi ti hanno costretto a cambiare le rotazioni.

"Facciamo fallo perchè non difendiamo, i giocatori arrivano come treni al ferro e qualcuno li deve fermare. Grandi meriti vanno dati ad Ozzano, noi abbiamo messo insieme tutto quello che non doveva succedere: questo sintetizza il punteggio rotondo con cui la squadra di casa ha vinto."

Qual è la prima cosa su cui ti concentrerai in settimana?

"Abbiamo già parlato dopo la partita in spogliatoio: bisogna rendersi conto di cos'è successo, capire cosa non ha funzionato e ripartire. Le cose che non sono andate bene le metteremo a posto e cercheremo di riaccenderci perchè la partita di settimana prossima a Faenza è molto simile come difficoltà e tipologia a quella di oggi ad Ozzano."