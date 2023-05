Una RivieraBanca più forte degli infortuni. Coach Ferrari: "Impresa in gara1, ma Treviglio resta favorita"

La RivieraBanca Rimini vince a Treviglio gara1 playoff. E ora è già tempo per la seconda partita, in agenda sempre al palaFacchetti lunedì sera (15 maggio) con palla a due alle 20,30. Un successo per 84-73 nel primo match della serie arrivato contro tutti i pronostici, ma si gioca al meglio delle cinque partite ed è solo l’inizio di un lungo confronto. Nel quale sicuramente va a pesare il fatto che coach Mattia Ferrari affronta il tabellone privo di due giocatori importanti come Derek Ogbeide e Davide Meluzzi, al cospetto invece di una Gruppo Mascio Treviglio che conta su un roster lungo e di esperienza, con ben dieci giocatori in rotazione.

LA PARTITA - La RivieraBanca non smette mai di stupire e sbanca Treviglio

Queste le parole di coach Mattia Ferrari nel dopo gara1: “Abbiamo fatto un’impresa, abbiamo vinto con pieno merito stando sempre in vantaggio. Abbiamo giocato una grande partita, molto attenta dal punto di vista difensivo, una partita dove al di là del trovare canestri ci siamo sempre passati la palla e nei momenti di difficoltà non ci siamo mai disuniti trovando canestri molto pesanti. Non posso che essere contento, non posso che fare i complimenti alla squadra e al nostro pubblico che è stato per l’ennesima volta meraviglioso. Ma questo è il pensiero mio sulla singola partita, sulla serie penso invece che non sia ancora cambiato niente, Treviglio rimane la netta favorita”.

Possibile problema di natura fisica per Ursulo D’Almeida, ex di turno di questa serie e che ha avuto un approccio al match impressionante: “Noi adesso dobbiamo verificare le condizioni di D’Almeida e recuperare tutte le energie possibili per giocare gara2 – prosegue coach Ferrari -. Dobbiamo approcciarci a questa serie possesso per possesso, quarto per quarto, a piccoli passi, abbiamo fatto un primo grande passo che ci permette per lo meno di regalare due partite in casa al pubblico di Rimini a un livello altissimo. Siamo molto felici, faccio ancora una volta i complimenti ai miei giocatori”.

Poi una dedica speciale: “Una larga dei meriti di questa vittoria va a Mauro Zambelli, è colui che presenta a me nel modo più articolato e completo gli avversari. Da lui partono le prime idee, insieme poi proviamo a mettere giù assieme il piano partita, sono fortunato: ho una staff di alto livello, Mauro ha fatto un lavoro egregio”.