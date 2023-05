RivieraBanca, i playoff arrivano a Rimini. Coach Ferrari: "Alla vigilia avremmo fatto firma per questo 1-1"

La RivieraBanca fa ritorno a Rimini sull’1-1, dopo le prime due gare nella serie playoff contro la Gruppo Mascio Treviglio. Dopo la vittoria all’esordio, i biancorossi si sono arresi nettamente nella seconda partita (86-63 il finale). Si torna in campo nella serata di giovedì (18 maggio), al Flaminio, con palla a due alle 20,30. Queste le parole di coach Mattia Ferrari nel dopo gara2: “La partita francamente non c’è stata, bisogna fare i complimenti a Treviglio perché hanno giocato un’ottima partita dall’inizio alla fine, obiettivamente hanno vinto in maniera meritata. Ci aspettavamo un Treviglio in questo modo, ho chiesto ai miei giocatori all’intervallo di usare il secondo tempo per imparare. Dobbiamo prepararci al meglio a gara3 e non disunirci, potevamo anche prendere un passivo più pesante invece siamo stati bravi, abbiamo provato a fare le nostre cose. La differenza di determinazione era obiettivamente evidente”.

“Nei playoff perdere di 1 o perdere di 30 non cambia assolutamente nulla – aggiunge il coach -, se ci avessero detto prima di salire in autobus venerdì pomeriggio che saremmo tornati a casa sull’1-1 avremmo firmato subito. Torniamo a casa contenti, ci aspettano due giorni per prepararci sapendo che la partita di giovedì sarà durissima. Confidiamo nella presenza di un grande pubblico, che può rendere il nostro palazzetto bellissimo ed energetico. Potrà darci una mano per limare quel gap che obiettivamente tra noi e Treviglio c’è stato. Come ho detto alla fine della prima partita non bisogna illudersi, la serie è comunque in mano a Treviglio, che continua a essere la favorita”.