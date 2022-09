Rbr: Derby con Forlì anticipato alle 17.00, volano gli abbonamenti

Giornata carica di novità per RivieraBanca Basket Rimini che si rende protagonista sotto diversi fronti.

Si comunica, in primis, che il derby contro Unieuro Forlì, originariamente in programma domenica 9 ottobre alle ore 18, è stato anticipato alle ore 17. Questo perchè Lega Nazionale Pallacanestro ha scelto proprio il derby Rimini-Forlì come "Game of the Week", un format che prevede la trasmissione in chiaro (dunque non a pagamento, visibile a tutti) sui seguenti canali streaming/televisivi di una partita per ogni giornata di campionato:

Nei prossimi giorni verranno comunicate, inoltre, le modalità di acquisto per i biglietti del derby contro Forlì.

Questa mattina, invece, il DS Davide Turci ed il Responsabile Comunicazione Simone Campanati si sono recati a Bologna, presso il Salone delle Feste de "I Portici Hotel", in rappresentanza di RBR per la presentazione ufficiale dei campionati Old Wild West 2022-2023 di Serie A2 e Serie B, alla presenza dei vertici FIP e LNP, tra cui i rispettivi Presidenti Gianni Petrucci e Pietro Basciano.

Durante l'evento è stato consegnato proprio a Davide Turci il Premio "Gabriele Fioretti" come miglior dirigente della Serie B per l'anno 2021/2022, conferimento già annunciato in estate. Sono state proiettate, inoltre, le memorabili immagini della storica promozione in Serie A2 del 19 giugno scorso.

Infine, prosegue a passo spedito la campagna abbonamenti "Venghino siore e siori, abbonatevi allo spettacolo!" che è molto vicina a raggiungere la quota di 900 tessere staccate: un traguardo incredibile per il quale vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno deciso di darci fiducia.

Ricordiamo a tutti che la campagna abbonamenti terminerà il 23 ottobre, ma nonostante ci sia ancora un mese di tempo per acquistare la propria tessera consigliamo vivamente di farlo prima del derby contro Forlì (in programma domenica 9 ottobre alle 17) così da avere la certezza del proprio posto al Flaminio e vivere un evento incredibile che manca da tanti anni a questi livelli a Rimini.

Di seguito, le modalità per abbonarsi:

SEDE RBR (Via Flaminia 28, Rimini), dal lunedì al venerdì orari 9-12.30 e 17-19, sabato orario 9-12.30

TABACCHERIA PRUCCOLI (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini), tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 24.

ONLINE sulla piattaforma VIVATICKET