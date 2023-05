Rivierabanca: Riconfermato coach Mauro Zambelli

Dopo coach Mattia Ferrari, arriva la conferma anche per il suo fidato vice. RivieraBanca Basket Rimini è lieta di annunciare la conferma dell'assistant coach Mauro Zambelli in vista della stagione sportiva 2023/2024. Si conferma così l'accordo biennale che era stato siglato la scorsa estate. Con questo annuncio, Rbr va a siglare una significativa linea di continuità per quanto riguarda il suo staff tecnico.

Per i non addetti ai lavori non è facile farsi un'idea del lavoro svolto da Mauro. Nel suo ruolo c'è un mondo di azioni. Vederlo al lavoro è stato per l'intero staff motivo di ispirazione. In questi dodici mesi ha colpito soprattutto per il suo impatto da stacanovista e perfezionista.

Queste le parole di coach Mauro Zambelli a seguito della conferma:

“Sono molto felice e onorato di continuare a fare parte di un progetto così ambizioso. Proseguiremo l'ottimo lavoro portato avanti nella prima stagione. Non vedo l'ora di ricominciare, la mia ambizione si sposa perfettamente con il progetto di Rimini e di Rbr. Sarà molto bello continuare a lavorare al Flaminio davanti a un pubblico super caloroso. E' una continuità che potrà diventare un valore aggiunto, da fuori avevo intuito le potenzialità di una società come Rimini, da dentro ho trovato tutte le migliori credenziali. Sarà ancora una stagione di crescita, abbiamo rotto il ghiaccio con la nuova categoria e nella seconda stagione ci faremo trovare ancora più pronti”.