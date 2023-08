Rivierabanca Basket Rimini, con "Effetto Flaminio" parte la campagna abbonamenti

Effetto Flaminio. E' questo lo slogan della campagna abbonamenti 2023/2024 di RivieraBanca Basket Rimini presentata ufficialmente nella giornata di lunedì (29 agosto) al Ristorante lo Zodiaco.

Iniziata la preparazione atletica, dopo un vivace basket mercato, in casa Rbr cresce di giorno in giorno il desiderio di tornare a respirare il clima unico del Flaminio. Un mix di storia, passione, valori in cui riconoscersi. In una parola: famiglia. Spinta dalla sua famiglia, l'unica in grado di creare l'effetto Flaminio, la Rinascita vuole tornare a trasformare il suo palasport in un fortino difficile da espugnare. Scatta così la nuova campagna abbonamenti, con cui i tifosi potranno lanciare il loro messaggio di vicinanza e sostegno al club e alla nuova squadra. La campagna abbonamenti apre da martedì (29 agosto) e proseguirà fino al 15 ottobre (prima fase, diritto prelazione numerati per i vecchi abbonati di regular season fino al 5 settembre).

Cosa prevede l'abbonamento

L'abbonamento per la stagione 2023/2024 è valido per 15 partite casalinghe, 10 della stagione regolare più i 5 match in casa della fase a orologio. L'unica partita non inclusa nel pacchetto sarà quella del 23 dicembre (contro Forlì), in quell'occasione al Flaminio si terrà il RivieraBanca Day. Chi era già abbonato alla stagione 2022/2023 potrà giovare di un fantastico beneficio: chi rinnova riceverà in omaggio un buono da 30 euro da utilizzare onlineattraverso il link:

https://www.erreaplay.it/rinascitabasketrimini/. Inoltre chi si abbona entro il 9 settembre potrà entrare gratuitamente per la partita di Supercoppa contro Chiusi. Il costo del singolo biglietto durante la stagione potrà, invece, subire variazioni. Va sottolineato che per la fascia età 0-5 anni l'ingresso al Flaminio è gratis, mentre per i bambini 6-13 anni è previsto il ridotto sia in abbonamento sia in singolo biglietto.

I costi

Questi i costi e le tipologie degli abbonamenti disponibili.

- Parterre numerato: intero 600 euro (biglietto singolo intero 50 euro).

- Poltroncina bianca numerata: intero 350 euro, ridotto 200 euro (biglietto singolo intero 30 euro, ridotto 20 euro).

- Poltroncina rossa numerata: intero 250 euro, ridotto 100 euro (biglietto singolo intero 22 euro, ridotto 10 euro).

- Curve e laterali: intero 150 euro, ridotto 100 euro (biglietto singolo intero 14 euro, ridotto 10).

- Curve e laterali, promo riservata UISP e società: intero 120 euro, ridotto 90 euro (entro il 25 settembre).

Offerta family (minimo tre persone). E' valida solo per le poltroncine rosse e si può fare esclusivamente in sede Rbr a fronte della presentazione dello Stato di famiglia. Family 3 persone: 580 euro. Family 4 persone: 630 euro. Family 5 persone: 680 euro.

Dove abbonarsi

Quattro le possibilità. E' possibile sottoscrivere l'abbonamento presso.

- Sede Rbr, via Flaminia 28. Dal lunedì al venerdì 9-12,30 e 17-19. Sabato 9-12,30 (info: 335.8290791)

- Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69. Tutti i giorni, orario di apertura.

- Tabaccheria Millenium, via Chiabrera 46. Tutti i giorni, orario di apertura.

- On line: sito internet vivaticket.it.

Questa la dichiarazione del direttore sportivo Davide Turci: “Sogniamo i 1.500 abbonati, possiamo farcela, tutti insieme riusciremo ad arrivare a questo obiettivo, che è molto ambizioso. Respiriamo in città un grande entusiasmo, i giocatori sono stati accolti nel miglior modo possibile e siamo molto fiduciosi. La campagna abbonamenti partirà martedì mattina (29 agosto), le tipologie di tessere di abbonamento sono le solite. Abbiamo cercato di mantenere le tariffe competitive, con un occhio di riguardo per gli abbonamenti dello scorso anno. La cosa più importante è continuare a dimostrare che Rimini è ambiziosa, sogna in grande e la campagna abbonamenti è il momento giusto per dare un altro segnale che l'effetto Flaminio esiste e il fattore campo farà la differenza in questa stagione”.