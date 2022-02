Serie B: Rivierabanca Rimini - Ancona. Coach Ferrari: " Partita da play-off, Ancona la miglior difesa"

La Rivierabanca Rimini torna in campo, nel recupero della 13esima giornata di campionato. Al Flaminio arriva la Luciana Mosconi Ancona squadra stabilmente in zona play-off in questo campionato. Coach Ferrari avverte i suoi sui pericoli della sfida di domani.

Coach, qual è la condizione fisica generale della squadra alla vigilia di una partita così importante?

"Spero buona, abbiamo giocato domenica con solo due giorni per arrivare a questa partita: c'è qualche giocatore ancora in condizioni da verificare a ridosso della partita, sapremo solo all'ultimo quali sono realmente gli effettivi che possiamo mettere in campo. Abbiamo una squadra lunga e domenica s'è visto perchè senza Rivali e Saccaggi siamo riusciti ad imbastire una partita con dei contenuti tecnici interessanti ed i giovani che hanno tenuto bene il campo. Alla fine avremo delle persone per fare una partita valida e di sostanza."

Coach, Ancona è la miglior difesa del campionato con poco più di 64 punti subiti a partita. Cosa servirà per scardinarla?

"Sarà a tutti gli effetti una partita da playoff: lo dice la classifica, la struttura ed i nomi della squadra avversaria. Ancona è sicuramente la migliore nel nostro campionato a sporcare le trame di gioco avversarie, noi non dobbiamo farci fermare da questo punto di vista ma giocare la nostra pallacanestro e mettere la partita sui binari a noi più congeniali. Non dobbiamo perdere troppe energie mentali per rincorrere tutto ciò che gli avversari ci metteranno davanti."

Coach, in questi pochissimi giorni a disposizione che messaggio hai voluto lanciare alla squadra? I tifosi domani sera avranno tutto ciò che serve per godersi una bella partita?

"Quando ci sono così pochi giorni bisogna stare attenti a recuperare le energie ed andare in campo col nostro modo di giocare a pallacanestro, il più pulito e chiaro possibile: non c'è tempo di preparare molte cose, siamo molto in mano alla capacità dei giocatori di leggere le situazioni che il campo propone. Questo è un campionato strano, c'è stato un periodo in cui giocavamo sempre fuori casa mentre adesso, in concomitanza coi recuperi Covid, siamo sempre in casa. Alla fine, però, la situazione sarà un po' più chiara quando concluderemo questa serie di recuperi che arrivano a metà marzo: penso che in quel periodo anche le altre squadre si metteranno in pari con le partite giocate, in quel momento potremo analizzare meglio la classifica."

A presentare la sfida è intervenuto anche Tommaso Rinaldi.

Tommaso, Ancona è una squadra come noi ambiziosa ed in fiducia. Che partita dovremo aspettarci?

"Sarà una partita molto tattica perchè loro utilizzano tantissime difese, noi dovremo essere bravi a non intestardirci ed a seguire il flusso del nostro gioco che, quando ci passiamo la palla, è molto elevato. Soprattutto dobbiamo sfruttare la nostra maggiore stazza fisica."

Tommaso, con l'ultima sconfitta della NPC Rieti la classifica ci vede al secondo posto. Questo simboleggia ulteriormente la nostra rincorsa alla capolista Roseto?

"Sarò onesto: in questo periodo guardo poco la classifica per il semplice fatto che non è mai veritiera, ci sono tanti recuperi da fare. Ovviamente sono consapevole della seconda posizione raggiunta in concomitanza con la NPC Rieti, questo accresce ancora di più di valore la partita di domani sera: è uno dei due recuperi che abbiamo da affrontare, sicuramente sarà molto importante avere l'approccio giusto per fare una partita importante."

Tommaso, sia le statistiche che il campo dicono che il tuo rendimento è cresciuto dopo lo stop per Covid con l'inizio dell'anno nuovo. Sei di questa stessa opinione?

"Sicuramente, sono arrivato in uno stato di forma che mi permette di andare in campo con più fiducia e maggiore intensità e questo si riflette nelle statistiche. Io in primis, vista la mia esperienza, riesco a comprendere quando gioco bene o gioco male, al di là dei numeri."