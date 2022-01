Serie B: La Rivierabanca Rimini vince il derby. Battuti i Tigers Cesena

Il derby è biancorosso. Importante vittoria per RivieraBanca Basket Rimini che nonostante il lungo periodo d'inattività supera i Tigers Cesena, ad onor del vero a rotazioni ridotte cause 4 positività nel roster, e conquista la prima vittoria del 2022. E' stato bello ed emozionante poter tornare a giocare di fronte al nostro pubblico al Flaminio, che ringraziamo per il supporto nonostante la limitata capienza imposta dalle normative anti Covid: un segnale, speriamo, di fiducia per il prosieguo della stagione.

Pronti via e Rimini spinge sull'acceleratore con le bombe di Saccaggi e Bedetti e due canestri consecutivi di Rivali (12-6 al 5'), Cesena resta a galla grazie alla fisicità di Anumba ma i biancorossi si portano sulla doppia cifra di vantaggio con un super Arrigoni ed il canestro di fine primo quarto di Mladenov (23-13).

Cinque punti filati di Anumba aprono il secondo quarto, ma capitan Rinaldi e Saccaggi si fanno sentire dalla lunga distanza e grazie anche al solito Arrigoni Rimini allunga sul +15 (35-20 al 15'). La schiacciata in contropiede di Anumba costringe Ferrari al timeout, da cui Rimini esce bene nuovamente con la coppia Rinaldi-Saccaggi (40-24 al 16'); Mascherpa prova a guidare la rimonta dei suoi con la tripla e l'assist per Bugatti (40-30 al 18'), prima che un altro canestro di Arrigoni mandi tutti negli spogliatoi per la pausa lunga.

Ad inizio secondo tempo è nuovamente Mascherpa a provarci per i suoi con un gioco da tre punti (48-41 al 23'), Saccaggi però ricaccia indietro gli avversari con una bomba e Rinaldi ed Arrigoni forzano un timeout di Tassinari sul +14 RivieraBanca (57-43 al 26'). Bugatti dalla lunetta riporta Cesena sul -10 (60-50 al 28'), ma c'è sempre Arrigoni a segnare per la nuova fuga riminese che si amplia ulteriormente con la tripla di Mladenov a conclusione del terzo quarto.

I padroni di casa volano anche sul +18 con i giovani Mladenov e Fabiani (71-53 al 32'), Cesena però non molla e piazza un parziale di 7-0 che fa correre ai ripari Coach Ferrari con un timeout (71-60 al 34'). Quattro punti filati di Arnaut e la tripla di Gallizzi riportano vicini gli ospiti (75-68 al 36'), prima che Arrigoni salga in cattedra e con cinque punti consecutivi riporti i biancorossi a distanza di sicurezza (80-68 al 38'). Cesena ha un ultimo sussulto con un'altra bomba di Mascherpa ad un minuto dalla fine, ma Tassinari ed Arrigoni bucano la retina e la sirena finale decreta così Rimini vincitrice del derby.

RivieraBanca Basket Rimini - Tigers Cesena 88-76 (23-13, 21-20, 21-18, 23-25)

RivieraBanca Basket Rimini: Marco Arrigoni 28 (10/12, 1/2), Tommaso Rinaldi 16 (5/7, 2/2), Andrea Saccaggi 14 (0/0, 4/10), Eugenio Rivali 8 (4/9, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 7 (2/4, 1/4), Andrea Tassinari 5 (1/4, 0/2), Luca Fabiani 5 (2/5, 0/0), Francesco Bedetti 3 (0/2, 1/3), Stefano Masciadri 2 (1/2, 0/1), Alessandro Scarponi 0 (0/1, 0/3), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 47 10 + 37 (Marco Arrigoni 10) - Assist: 19 (Borislav georgiev Mladenov 4)

Tigers Cesena: Giulio Mascherpa 18 (3/11, 2/6), Simon Anumba 17 (5/9, 1/5), Fabio Bugatti 14 (6/11, 0/3), Ezio Gallizzi 12 (3/5, 2/7), Salvatore Genovese 8 (2/6, 1/6), Vladan Arnaut 7 (2/4, 1/2), Lorenzo Bertini 0 (0/0, 0/0), Nicolò Baldisserri 0 (0/0, 0/0), Tommaso Giorgini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Giulio Mascherpa 11) - Assist: 9 (Giulio Mascherpa 4)