Serie B: Rivierabanca Rimini batte Cesena. Coach Ferrari: " Le palle perse non sono un problema"

La Rivierabanca Rimini vince il derby contro i Tigers Cesena e comincia bene il 2022. Coach Ferrari si dice soddisfatto della prova dei suoi:

"Ho visto dell'agonismo a tratti, ci sono delle cose su cui porre l'attenzione: le partite dopo le pause sono sempre stranissime e particolari e questa non è stata da meno, inoltre è vero che Cesena aveva delle assenze importanti soprattutto nel reparto lunghi ma c'era la paura che questo ci si ritorcesse contro. L'utilizzo della zona e di tanti cambi è una cosa, soprattutto con pochi allenamenti sulle gambe, non era una cosa facile da affrontare e Cesena ha disputato una partita di spirito ed equilibrio, ma siamo sempre stati in vantaggio con buoni sprazzi ed un picco di +18. Purtroppo andiamo ancora in stand-by e dobbiamo lavorarci, però la partita non è mai stata realmente in discussione. Volevo ringraziare il nostro pubblico perchè nei due momenti in cui non stavamo giocando bene ci ha dedicato un lungo applauso comprendendo la difficoltà, così come quando abbiamo spinto sull'acceleratore c'è stato un bell'afflato. Oggi i tifosi non potevano essere numerosi a causa della limitata capienza, ma il loro supporto è una cosa importante e di questo li ringrazio molto."

Quanto ti preoccupano le 15 palle perse di stasera? Sono comprensibili viste le circostanze del caso?

"Noi proviamo a correre e così facendo ogni tanto la palla si butta via, ogni tanto siamo leggeri: ancora non siamo una squadra che macina punti ed allunga ulteriormente nel vantaggio. Può succedere che facciamo delle stupidaggini, poi ci sono anche gli avversari che difendono: questo però è un punto su cui lavorare, dopo questa lunga pausa abbiamo fatto pochi allenamenti di squadra, ora pensiamo a riprendere il ritmo e di andare avanti passo dopo passo. Speriamo di avere sempre la rosa completa, cosa che per assurdo è capitata dopo questo stop per il Covid."

Nessun giocatore è stato in campo più di 30' con un'equa distribuzione delle energie. Mladenov ha giocato quasi 20', come valuti la sua prestazione? E' in crescita rispetto ad un inizio campionato difficile?

"Io valuto i giocatori in base a quanto giocano, in una squadra così lunga più uno sta in campo più vuol dire che ha giocato bene. Mladenov finalmente ha dato dei segnali importanti ed infatti è stato in campo per larghi tratti della partita, speriamo che questo sia un punto d'inizio importante per la sua stagione, finora vituperata da una serie di infortuni più o meno gravi che lo hanno limitato dal punto di vista dell'allenamento."

Al termine della sfida è intervenuto anche Marco Arrigoni:

"E' stata una bella serata soprattutto per la squadra, a livello personale fa sempre piacere segnare tanto ma l'importante è il gruppo. Stiamo recuperando dal punto di vista fisico e mentale dopo tanto tempo fermi, questa vittoria fa bene a tutti."

Quanto ha fatto la differenza l'assenza dei lunghi in casa Cesena?

"Devo dire che Cesena è stata ostica fin dall'inizio, sono stati tutti bravissimi ed hanno fatto sentire il meno possibile le loro assenze. Sicuramente abbiamo giocato un'ottima partita, Cesena però non è stata da meno: è stata una partita combattuta."

Nonostante l'inattività ed i pochi allenamenti svolti la squadra ha mostrato una buona condizione fisica.

"Ci ha fatto bene ricominciare con una vittoria, a livello fisico è chiaro che abbiamo poca benzina; da martedì riprenderemo piano piano per recuperare meglio la forma fisica e riprendere ulteriormente gli allenamenti tutti insieme dopo questo periodo fermi."