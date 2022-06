Rivierabanca Rimini vola in finale. Faenza sconfitta in gara 4, Coach Ferrari: "Siamo dove vogliamo essere, complimenti a Faenza"

E' necessario un overtime anche in Gara 4 a RivieraBanca Basket Rimini per strappare il pass per l'atto decisivo del Tabellone 3, dopo una partita dalla grande intensità contro Raggisolaris Faenza al PalaCattani, ma alla fine i biancorossi raggiungono l'obiettivo ed ora si proiettano verso l'ultima sfida contro Roseto.

Inizio complicato per Rimini che subisce un parziale di 10-0 (3') con protagonista Petrucci; Tassinari e Rinaldi muovono il punteggio ma la bomba di Petrucci costringe Ferrari al timeout (13-4 al 6'). RivieraBanca reagisce con le triple di Scarponi e Masciadri (19-14 al 9'), ma Petrucci e Ballabio segnano entrambi da tre per chiudere il primo quarto (25-16).

Aromando e Siberna sparano da tre per il +15, Rimini però risale con le bombe di Saccaggi e Scarponi (31-27 al 14'). Siberna e Petrucci allungano per i padroni di casa (38-30 al 16'), il trio Rivali-Tassinari-Rinaldi accorcia per RivieraBanca ma la tripla di Molinaro ed il canestro di Ballabio chiudono il primo tempo sul +8 Faenza (45-38).

I biancorossi reagiscono con la coppia Tassinari-Masciadri che combina ben 14 punti e finalizza il sorpasso che costringe Garelli al timeout (51-54 al 25'). Petrucci fa -1, ma Tassinari è uno show con altre due triple consecutive (53-60 al 28'). In chiusura di terzo quarto Arrigoni segna, ma Aromando fa un 2/2 dalla lunetta che tiene Faenza a -7 (55-62).

RivieraBanca comincia gli ultimi 10' con le bombe di Saccaggi e Masciadri (59-68 al 31'), ma i neroverdi riducono il divario con Ballabio e Molinaro (68-74 al 37'). La tripla di Masciadri ed il libero di Tassinari tengono a distanza Rimini (70-78 al 39'), i padroni di casa però impattano con la tripla di Molinaro a 6" dalla fine che vale l'overtime (80-80).

Supplementare molto equilibrato con Masciadri che segna la tripla del +7 (82-87 al 43'), ma Faenza risale la china ed il gioco da tre punti di Aromando vale il -3 (86-89 al 44'). Rimini chiude definitivamente i giochi con il 2/2 di Tassinari dalla lunetta che consegna la qualificazione in finale playoff.

Raggisolaris Faenza-RivieraBanca Basket Rimini 86-91 (d.t.s.) (parziali 25-16, 45-38, 55-62, 80-80)

TABELLINO FAENZA: Petrucci 22 (4/7, 3/10), Siberna 18 (5/7, 2/6), Ballabio 17 (6/13, 1/4), Aromando 14 (3/4, 1/2), Molinaro 10 (2/5, 2/5), Reale 5 (1/5, 1/4), Mazzagatti NE, Cortecchia NE, Poggi NE, Rosetti NE, Bianchi NE, Vico NE. All. Garelli, Lilli, Monteventi.

TABELLINO RIMINI: Tassinari 25 (7/11, 2/3), Masciadri 22 (2/3, 5/6), Saccaggi 11 (1/5, 3/10), Arrigoni 8 (4/5), Bedetti 7 (2/2, 1/4), Rinaldi 6 (1/4, 0/1), Rivali 6 (1/4, 0/1), Scarponi 6 (2/3 da tre punti), Mladenov, D'Argenzio, Fabiani NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

La dichiarazione di Coach Mattia Ferrari:

"Come prima cosa non bisogna chiudere questa serie facendo passare inosservato il lavoro di Coach Garelli e la grandissima serie giocata da Faenza. Il secondo punto è che trovo abbastanza stucchevole la polemica relativa al contatto di gioco, perchè di tale s'è trattato, che ha coinvolto Rinaldi: lo alleno per la prima volta quest'anno, è una persona di livello alto e giocatore di carriera irreprensibile oltre che vero capitano. Il contatto su Vico è stato creato sfortunatamente da Siberna che gli è finito addosso. Mi spiacerebbe se continuassimo con questa polemica perchè capisco che è stato un derby di semifinale playoff che intensifica ed acuisce tutto ciò che ci circonda, però bisogna essere onesti e sinceri: non c'era nessuna volontarietà da parte di Tommaso, spero che sia finita qui. Terzo punto: siamo dove volevamo essere, è dall'inizio dell'anno che vogliamo competere per il campionato, siamo arrivati dove credo che meritiamo di essere per squadra, Club e pubblico. Giocheremo una serie playoff durissima contro Roseto, dobbiamo ricaricare le batterie e pensare alla prossima settimana preparandoci per l'inizio dell'ultima fatica."

Cosa servirà in settimana per arrivare pronti alla sfida contro Roseto?

"Roseto è la squadra che da inizio stagione merita la posizione che ha: è arrivata prima in regular season, ha vinto la Coppa Italia ed ha un roster al 90% simile a quello che l'anno scorso ha perso in Gara 5 la finale. Servirà ricaricare le batterie ed avere un atteggiamento mentale di una durezza pazzesca perchè andremo in un PalaMaggetti bollente: le cose da fare sono tante, il tempo è poco e le energie sono quelle che sono. Bisogna principalmente prepararsi mentalmente e fisicamente, le squadre a questo punto dell'anno sono delineate nei loro punti di forza e debolezza. Dobbiamo giocare, ci saranno degli aggiustamenti ma la parola chiave è durezza."

Cosa vuoi dire ai ragazzi dopo un'annata comunque straordinaria?

"Nei playoff conta vincere e sono stati bravi perchè hanno vinto, poi parleremo degli errori. Bisogna semplicemente andare a casa, essere contenti ed andare avanti sulla strada che abbiamo intrapreso. Grazie al nostro pubblico che anche stasera è stato meraviglioso."