Rivierabanca: aspettando la fase a orologio, regolamento e ipotesi di parità

È in dirittura d’arrivo la regular season la cui classifica determinerà lo svolgimento della seconda fase detta ad orologio. In questa fase Rinascita Basket Rimini incontrerà in casa le 5 squadre del Girone Verde che sono posizionate sotto alla propria posizione in classifica e fuori casa le altre 5 che sono arrivate sopra in classifica per un totale di 10 partite.

Quindi prendendo l’esempio della classifica NEL MOMENTO IN CUI SCRIVIAMO (prima di Rimini-Udine) ecco gli abbinamenti IPOTETICI:

al Flaminio

Rimini - Vigevano

Rimini - Luiss Roma

Rimini - Agrigento

Rimini - Monferrato

Rimini - Latina

in trasferta

Milano - Rimini

Cremona - Rimini

Rieti - Rimini

Torino - Rimini

Cantù - Rimini

Il regolamento

I punti ottenuti nelle due fasi si sommano creando le classifiche finali del Girone Verde e di quello Rosso. Le prime otto di ogni girone accederanno ai play off, dalla nona alla undicesima ai play out, l’ultima di ogni girone retrocederà in Serie B Nazionale.

Il regolamento dei playoff rimane invariato con turni che vanno dai quarti di finale fino alla finalissima al meglio delle 5.

I Playout invece prevedono un classico girone all’italiana in cui sei squadre si scontrano in match di andata e ritorno determinando una classifica finale nella quale:

- le prime due saranno confermate in Serie A2 girone unico 2024/25

- Le ultime quattro retrocederanno in B Nazionale.

Rimane quindi un’ultima giornata per determinare il calendario della fase ad orologio che comunque vada prevede quanto segue.

Le partite che giocheremo in casa al Flaminio saranno:

Domenica 11 febbraio ore 18:00

Domenica 25 febbraio ore 18:00

Domenica 10 marzo ore 18:00

Domenica 31 marzo ore 18:00

Domenica 14 Aprile ore 18:00

Le ipotesi in caso di parità che riguardano Rimini

Durante le scorse ore la Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato le ipotesi di parità all'ultima giornata di prima fase nel girone Rosso.

18 punti UCC PIACENZA - RIMINI - CENTO - NARDO'

6 UCC PIACENZA 4-2

7 RIMINI 3-3 (1-1 e +14 con Nardò)

8 NARDO' 3-3 (1-1 e -14 con Rimini)

9 CENTO 2-4

18 punti UCC PIACENZA - RIMINI - CENTO

6 UCC PIACENZA 3-1

7 RIMINI 2-2

8 CENTO 1-3

18 punti UCC PIACENZA - RIMINI - NARDO'

6 RIMINI 2-2 (+11)

7 UCC PIACENZA 2-2 (+10)

8 NARDO' 2-2 (-21)

18 punti RIMINI - CENTO - NARDO'

7 RIMINI 2-2 (+20)

8 CENTO 2-2 (0)

9 NARDO' 2-2 (-20)

18 punti UCC PIACENZA - RIMINI

6 UCC PIACENZA 1-1 (+3)

7 RIMINI 1-1 (-3)

18 punti RIMINI - CENTO

7 RIMINI 1-1 (+6)

8 CENTO 1-1 (-6)

18 punti RIMINI - NARDO'

7 RIMINI 1-1 (+14)

8 NARDO' 1-1 (-14)

16 punti RIMINI - CENTO - NARDO' - CIVIDALE

7 NARDO' 4-2

8 o 9 CENTO 3-3 (parte da +11 nel confronto diretto con Cividale)

8 o 9 CIVIDALE 3-3 (parte da -11 nel confronto diretto con Cento)

10 RIMINI 2-4

Nota - Tale ipotesi presuppone il successo di Cividale su Cento nello scontro diretto dell'ultimo turno, con la variabile legata all'entità dello scarto attivo di Cividale



16 punti RIMINI - CENTO - CIVIDALE

7 CIVIDALE 3-1

8 CENTO 2-2

9 RIMINI 1-3



Nota - Tale ipotesi presuppone il successo di Cividale su Cento nello scontro diretto dell'ultimo turno



16 punti RIMINI - NARDO'

8 RIMINI 1-1 (+14)

9 NARDO' 1-1 (-14)