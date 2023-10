Rivierabanca Rimini: Un Flaminio da sogno non basta. Il derby lo vince la Fortitudo Bologna

La cornice di pubblico riminese ospita la partita fra Rivierabanca Basket Rimini e Flats Service Fortitudo Bologna, vedendo gli ospiti espugnare il Flaminio con il risultato finale di 74-82. Un pubblico e una coreografia da guinness per Rbr che dopo i 1.650 abbonati fa registrare i seggiolini gremiti in ogni ordine di posto. Una partita che, come a Piacenza, vede Rimini inseguire gli ospiti in tutte le cronologie dei parziali. La Flats Service che per tutta la durata dell'incontro riesce a trovare continuità nelle percentuali di tiro, aggirando le contromosse difensive di coach Ferrari. Aradori (26 punti) ed Ogden (18 punti conditi da 11 rimbalzi) mattatori della vittoria ospite. Rimini riesce a mantenersi per lunghi tratti sempre in partita, senza mai però trovare il guizzo per agguantare il match. Bene Johnson nel complesso (16 punti, 7 rimbalzi e 3 assist), Marks (24 punti) e Tomassini (16 punti) gli altri ad arricchire corposamente il tabellino locale.

I padroni di casa si schierano Grande, Scarponi, Marks, Johnson, Simioni. Per la Flats Service Fantinelli, Aradori, Bolpin, Ogden e Freeman. Primo quarto contratto per Rimini, che inizia subendo l'intraprendenza a rimbalzo offensivo degli ospiti (3 nei primi 10'). Inizio molto convincente di Freeman che al 2' mette a referto già 4 punti. Marks e Johnson impattano il risultato sul 6-6 con due acuti. Il proseguo del quarto mette in scena una sfida dal tiro dalla lunga distanza tra Tomassini (9 punti in 5' con 3/3 al tiro) che prova a scuotere i suoi dal torpore e dal duo Aradori&Fantinelli, che vede toccare anche il massimo vantaggio agli ospiti sul +12. Il quarto si conclude con un tap-in di Grande che porta Rimini sul -9.

Inizio equilibrato con Rimini che prova ad alzare l'intensità difensiva. Tripla di Johnson al 11' che ricuce sul (-6). Da subito problemi di falli per la Fortitudo (Freeman 3 falli al 15') che concede alla Rivierabanca il bonus già a inizio quarto, dove Marks e compagni ne approfittano per ridurre lo svantaggio (-4) al 14'. Ogden dal perimetro è cinico e prova a tenere a distanza Rimini (+9) ma Marks in transizione replica, (-6) al 17'. La Rivierabanca, poi, continua a sfruttare la potenzialità del bonus acquisito e trova spesso la lunetta. Ciò, però, non tiene a bada la vena realizzativa della Flats Service che, con con Bolpin e Fantinelli (gioco da 3 punti), ritorna a far decollare gli ospiti sul +10. Una bomba di Grande e due liberi di Johnson chiudono il 1° tempo sul 38-46.

Inizio forte di Rimini, che con Johnson trova 6 punti in apertura di quarto (44-49 al 24'). Bolpin respinge i locali con due bombe chirurgiche che concedono alla Flats Service un altro mini parziale (48-59 al 27'). Tomassini prova a scuotere i suoi con una penetrazione centrale, -9 per Rimini (50-59). Anumba con una giocata energica importante mette il (52-59) al 29'. Ancora Tomassini, dalla lunetta, per il (54-59). Acuto di Aradori e Tassinari, da ambe le parti, sulla chiusura del quarto (56-61).

Avvio di un'ultima frazione di carattere per la Flats Service, che con Aradori e Morgillo segna 4 punti cruciali (56-65). L'equilibrio e la pesantezza dei possessi fanno sì che per 3' minuti il punteggio rimanga bloccato, fino a che Scarponi con un layup fa (-5). Ogden con una tripla chirurgica riporta la Flats Service sul (60-68 al 34'). Su un extra possesso ottenuto Aradori spara la tripla del nuovo vantaggio bolognese in doppia cifra, (60-71 al 35'). Marks non ci sta, mette 5 punti di fila per il nuovo -6 riminese. Un tecnico a Johnson complica la rimonta sul finale; oltre a ciò, la solidità di Ogden sotto canestro è importante, altri suoi due canestri, di cui una tripla, riportano gli ospiti a toccare il massimo vantaggio (+12). Tomassini e Marks (24 punti personali) sono gli ultimi ad arrendersi in attacco per la Rivierabanca, che con 5 loro punti provano a far rientrare Rimini. Un tap-in di Freeman al 40' spegne le speranze di rientro locale, facendo scorrere i titoli di coda sul (74-82) finale.

Rivierabanca Basket Rimini - Flats Service Fortitudo Bologna 74-82 (20-29, 38-46, 56-61)

RIVIERABANCA: Tassinari 2 , Marks 24 , Anumba 3 , Grande 7, Tomassini 16 , Scarponi 5 , Masciadri, Johnson 16 , Simioni 1 , Abba. All.: Ferrari.

FLATS SERVICE: Giordano, Sergio, Aradori 26, Conti, Bolpin 11, Panini 2, Kuznetsov, Fantinelli 13, Freeman 10, Ogden 18, Morgillo 2. All.: Caja