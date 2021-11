Rivierabanca Rimini - Giulianova, coach Ferrari: "Spero che il Flaminio sia pieno"

La 9a giornata di Serie B mette di fronte alla Rivierabanca Rimini la Giulia basket Giulianova.

Al Pala Flaminio i ragazzi di coach Ferrari vogliono dare seguito alla vittoria di Imola. L'allenatore biancorosso ha parlato per presentare la sfida di domenica alle 18.00.

Coach, domani si torna al Flaminio per la sfida contro Giulianova. Cosa servirà alla squadra per conquistare i 2 punti?

"Giocare con grande intensità e durezza dall'inizio, dovremo fare una partita d'impatto perchè Giulianova non sta attraversando un buon momento, ma ha comunque delle caratteristiche tecniche importanti: Giacomelli rientra ed è un addizione di talento e punti sul perimetro e può giocare sia ala piccola che '4', Fattori è dominante e Motta ha molto talento come esterno. Questi tre giocatori, insieme a Caverni che è interessante per il livello del campionato, indicano che Giulianova vale più di quello che adesso dice la sua classifica; come tutte le squadre che hanno un brutto momento può arrivare a Rimini e giocare una partita importante con gagliardia e coraggio. Noi dobbiamo evitare di essere travolti dal punto di vista dell'energia."

Ti aspetti una bella cornice di pubblico come due settimane fa contro Ozzano?

"Lo spero, noi abbiamo necessità di avere il nostro pubblico vicino. E' un piacere giocare in un ambiente bello e caldo col pubblico numeroso: questo aiuta i giocatori a giocare meglio rispetto ai palazzetti vuoti e freddi che viviamo da ormai più di un anno. Il nostro è un gioco di emozioni e per questo il pubblico è un fattore determinante."

Ora che la squadra sta lavorando col roster completo, a che punto è la preparazione della squadra che avevi in mente quest'estate?

"Ci stiamo rimettendo in carreggiata: Mladenov non è ancora al 100% a causa di un piccolo risentimento muscolare, è leggermente più avanti rispetto alla partita di Imola ma bisogna dargli ancora tempo, mentre Tassinari è sempre più inserito, ormai lui è a pieno regime. Viviamo alla giornata, l'importante per noi è riuscire a fare un buon allenamento ogni giorno ed avere i giocatori sani: innanzitutto bisogna avere i giocatori, poi allenarli e portarli alla partita nelle migliori condizioni possibili."?

Appuntamento al Pala Flaminio domenica 28 novembre, palla a due alle 18.00.